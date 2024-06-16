Top.Mail.Ru
Мышь беспроводная Logitech B220 Silent Black (910-005553) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь беспроводная Logitech B220 Silent Black (910-005553)

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Мышь беспроводная Logitech B220 Silent Black (910-005553) - фото 1
Мышь беспроводная Logitech B220 Silent Black (910-005553) - фото 2
Мышь беспроводная Logitech B220 Silent Black (910-005553) - фото 3
Мышь беспроводная Logitech B220 Silent Black (910-005553) - фото 4
Мышь беспроводная Logitech B220 Silent Black (910-005553) - фото 5
Мышь беспроводная Logitech B220 Silent Black (910-005553) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь беспроводная Logitech B220 Silent Black (910-005553) - фото 1
  • Мышь беспроводная Logitech B220 Silent Black (910-005553) - фото 2
  • Мышь беспроводная Logitech B220 Silent Black (910-005553) - фото 3
  • Мышь беспроводная Logitech B220 Silent Black (910-005553) - фото 4
  • Мышь беспроводная Logitech B220 Silent Black (910-005553) - фото 5
  • Мышь беспроводная Logitech B220 Silent Black (910-005553) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640466
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь беспроводная Logitech B220 Silent Black (910-005553)
980 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х4
Вес, г.
160

Описание товара Мышь беспроводная Logitech B220 Silent Black (910-005553)

Мышь Logitech – это надежное и удобное устройство, предназначенное для использования с персональными компьютерами. Выполненная в классическом черном цвете, она легко впишется в любой рабочий интерьер. Весом всего 75 грамм, мышь легка и удобна в использовании, даже при длительных рабочих сессиях. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное слежение за движением курсора. Это особенно важно для комфортной работы в офисных приложениях и при просмотре веб-страниц. Беспроводное подключение осуществляется через радиоканал с радиусом действия до 10 метров, что позволяет пользоваться мышью на расстоянии от компьютера и добавляет мобильности. Для работы потребуется всего одна батарейка типа АА, что обеспечивает долгую автономность устройства. Бренд Logitech гарантирует высокое качество и надежность своей продукции, благодаря чему данная мышь станет отличным выбором для офисного и домашнего использования.

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Logitech B220 Silent Black (910-005553)

Источник: Яндекс Маркет
16.06.2024
Руслан

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка, практически бесшумная, но при этом клик тактильно ощущается достаточно четко. Единственный минус - служит не долго, предыдущая такая же модель через год активного использования начала выдавать двойные клики, а иногда просто не реагировала на нажатие кнопки



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech – это надежное и удобное устройство, предназначенное для использования с персональными компьютерами. Выполненная в классическом черном цвете, она легко впишется в любой рабочий интерьер. Весом всего 75 грамм, мышь легка и удобна в использовании, даже при длительных рабочих сессиях. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное слежение за движением курсора. Это особенно важно для комфортной работы в офисных приложениях и при просмотре веб-страниц. Беспроводное подключение осуществляется через радиоканал с радиусом действия до 10 метров, что позволяет пользоваться мышью на расстоянии от компьютера и добавляет мобильности. Для работы потребуется всего одна батарейка типа АА, что обеспечивает долгую автономность устройства. Бренд Logitech гарантирует высокое качество и надежность своей продукции, благодаря чему данная мышь станет отличным выбором для офисного и домашнего использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2024
Руслан

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка, практически бесшумная, но при этом клик тактильно ощущается достаточно четко. Единственный минус - служит не долго, предыдущая такая же модель через год активного использования начала выдавать двойные клики, а иногда просто не реагировала на нажатие кнопки


Мышь беспроводная Logitech B220 Silent Black (910-005553) - стоимость товара 980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...