Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб.
В наличии
Код товара: 718207
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930 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
105 х 60 х 35 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х8
Вес, г.
200
Описание товара Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U)
Мышь беспроводная Acer OMR301 ? компактный и шустрый манипулятор, с которым вы сможете выполнять работу в два раза быстрее. В его основе лежит светодиодный датчик с разрешением 1600 dpi, который позволяет с комфортом работать в офисных программах и запускать игры. Это возможно за счет того, что сенсор поддерживает изменение разрешения в положения 800, 1200 и 1600 dpi. Для настройки этого показателя используется специальная кнопка переключения dpi, которая находится чуть выше колесика прокрутки. Такое расположение кнопки позволит в любой момент быстро переключить разрешение в случае изменения вида работы на компьютере.
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Теги товара: С bluetooth, Для ноутбука, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
105 х 60 х 35 мм
Страна производитель
Китай
Мышь беспроводная Acer OMR301 ? компактный и шустрый манипулятор, с которым вы сможете выполнять работу в два раза быстрее. В его основе лежит светодиодный датчик с разрешением 1600 dpi, который позволяет с комфортом работать в офисных программах и запускать игры. Это возможно за счет того, что сенсор поддерживает изменение разрешения в положения 800, 1200 и 1600 dpi. Для настройки этого показателя используется специальная кнопка переключения dpi, которая находится чуть выше колесика прокрутки. Такое расположение кнопки позволит в любой момент быстро переключить разрешение в случае изменения вида работы на компьютере.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Вертикальные, Розовые, для дизайнеров, игровые Logitech, Asus rog, A4Tech Bloody
Теги товара: С bluetooth, Для ноутбука, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Вертикальные, Розовые, для дизайнеров, игровые Logitech, Asus rog, A4Tech Bloody
Теги товара: С bluetooth, Для ноутбука, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Купить Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U) - по цене 930 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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