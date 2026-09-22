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Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U) купить с доставкой в Москве
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Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U)

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Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U) - фото 1
Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U) - фото 2
Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U) - фото 3
Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U) - фото 4
Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U) - фото 5
Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U) - фото 6
Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U) - фото 7
Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U) - фото 8
Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U) - фото 9
Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U) - фото 10
Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U) - фото 11
Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U) - фото 12
Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U) - фото 13
Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
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  • Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U) - фото 2
  • Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U) - фото 3
  • Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U) - фото 4
  • Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U) - фото 5
  • Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U) - фото 6
  • Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U) - фото 7
  • Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U) - фото 8
  • Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U) - фото 9
  • Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U) - фото 10
  • Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U) - фото 11
  • Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U) - фото 12
  • Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U) - фото 13
  • Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718207
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U)
930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
105 х 60 х 35 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х8
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U)

Мышь беспроводная Acer OMR301 ? компактный и шустрый манипулятор, с которым вы сможете выполнять работу в два раза быстрее. В его основе лежит светодиодный датчик с разрешением 1600 dpi, который позволяет с комфортом работать в офисных программах и запускать игры. Это возможно за счет того, что сенсор поддерживает изменение разрешения в положения 800, 1200 и 1600 dpi. Для настройки этого показателя используется специальная кнопка переключения dpi, которая находится чуть выше колесика прокрутки. Такое расположение кнопки позволит в любой момент быстро переключить разрешение в случае изменения вида работы на компьютере.

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
105 х 60 х 35 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Acer OMR301 ? компактный и шустрый манипулятор, с которым вы сможете выполнять работу в два раза быстрее. В его основе лежит светодиодный датчик с разрешением 1600 dpi, который позволяет с комфортом работать в офисных программах и запускать игры. Это возможно за счет того, что сенсор поддерживает изменение разрешения в положения 800, 1200 и 1600 dpi. Для настройки этого показателя используется специальная кнопка переключения dpi, которая находится чуть выше колесика прокрутки. Такое расположение кнопки позволит в любой момент быстро переключить разрешение в случае изменения вида работы на компьютере.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U) - по цене 930 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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