Набор мышь+коврик Redragon M601WL
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб.
В наличии
Код товара: 294083
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Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
930 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, г.
300
Описание товара Набор мышь+коврик Redragon M601WL
Комплект Redragon M601WL- игровое решение для тех, кому мешают провода. Покрытие Sand Rubber Skin. 2 программируемые кнопки под большим пальцем позволяют настроить мышь под потребности игрока. Текстурная поверхность верхней кнопки снижает риск «слепого» нажатия. Оптимальная толщина ковра - 3 мм. Отличное шумопоглощение при приземлении мыши и сглаживание мелких неровностей поверхности стола.
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Комплект Redragon M601WL- игровое решение для тех, кому мешают провода. Покрытие Sand Rubber Skin. 2 программируемые кнопки под большим пальцем позволяют настроить мышь под потребности игрока. Текстурная поверхность верхней кнопки снижает риск «слепого» нажатия. Оптимальная толщина ковра - 3 мм. Отличное шумопоглощение при приземлении мыши и сглаживание мелких неровностей поверхности стола.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Набор мышь+коврик Redragon M601WL - стоимость товара 930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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