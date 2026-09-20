Мышь LOGITECH M280 серая (910-004310)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь LOGITECH M280 серая (910-004310)
Представляем вашему вниманию беспроводную мышь от известного бренда Logitech, которая является идеальным выбором для вашего персонального компьютера. Ее элегантный дизайн и удобство использования делают ее надежным помощником как для работы, так и для развлечений. Эта модель весит всего 91 грамм, что обеспечивает легкость и комфорт даже при длительном использовании. Мышь питается от одной батареи типа AA, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены элемента питания. Logitech оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что гарантирует плавное и точное перемещение курсора. Этот показатель делает мышь идеальной для повседневных задач, от офисной работы до интернет-серфинга. Благодаря беспроводному подключению по радиоканалу, вы получаете свободу движения: радиус действия достигает 10 метров, позволяя вам работать или играть, не привязываясь к рабочему месту. Эта мышь представляет собой сочетание качества, стиля и передовых технологий, характерных для продукции Logitech. Независимо от ваших предпочтений, эта модель станет отличным дополнением к вашему ПК.
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