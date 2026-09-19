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Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/синий купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/синий

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Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/синий - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/синий - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/синий - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/синий - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/синий - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/синий - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/синий - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/синий - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
голубой, серый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
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  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/синий - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/синий - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/синий - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/синий - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/синий - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/синий - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 397088
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
голубой, серый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
105х70х42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
177

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/синий

Мышь A4TECH представляет собой стильное и функциональное устройство ввода, предназначенное для использования с персональными компьютерами. Она выполнена в спокойных голубых и серых тонах, что придаёт ей современный и привлекательный внешний вид. Эта беспроводная мышь весит всего 76 граммов, что делает её лёгкой и удобной в использовании на протяжении длительного времени. Подключение осуществляется через радиоканал, обеспечивая стабильность и надёжность соединения. Для работы мышь требует наличие одной батарейки типа АА, что обеспечивает простоту замены элемента питания. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает точность и плавность движения курсора, позволяя с комфортом выполнять как стандартные офисные задачи, так и более требовательные операции. Бренд A4TECH гарантирует высокое качество и долговечность устройства, а эргономичный дизайн обеспечивает комфортное использование и предотвращает усталость руки даже при продолжительной работе.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/синий




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
голубой, серый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
105х70х42
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH представляет собой стильное и функциональное устройство ввода, предназначенное для использования с персональными компьютерами. Она выполнена в спокойных голубых и серых тонах, что придаёт ей современный и привлекательный внешний вид. Эта беспроводная мышь весит всего 76 граммов, что делает её лёгкой и удобной в использовании на протяжении длительного времени. Подключение осуществляется через радиоканал, обеспечивая стабильность и надёжность соединения. Для работы мышь требует наличие одной батарейки типа АА, что обеспечивает простоту замены элемента питания. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает точность и плавность движения курсора, позволяя с комфортом выполнять как стандартные офисные задачи, так и более требовательные операции. Бренд A4TECH гарантирует высокое качество и долговечность устройства, а эргономичный дизайн обеспечивает комфортное использование и предотвращает усталость руки даже при продолжительной работе.
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Отзывы


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