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Мышь UGREEN цвет зеленый (90374) купить с доставкой в Москве
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Мышь UGREEN цвет зеленый (90374)

18 Отзывы
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Мышь UGREEN цвет зеленый (90374) - фото 1
Мышь UGREEN цвет зеленый (90374) - фото 2
Мышь UGREEN цвет зеленый (90374) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь UGREEN цвет зеленый (90374) - фото 1
  • Мышь UGREEN цвет зеленый (90374) - фото 2
  • Мышь UGREEN цвет зеленый (90374) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651044
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х3
Вес, г.
110

Описание товара Мышь UGREEN цвет зеленый (90374)

Ugreen – китайская компания, которая была основана в 2009г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Беспроводная компьютерная мышь UGREEN MU001 Portable Wireless Mouse Мышь беспроводная Ugreen MU001 позволит своему обладателю комфортно выполнять рабочие поручения или учебные задачи, не отвлекаясь на посторонние шумы – а все благодаря тому, что ее кнопки не издают ни единого звука в процессе нажатия. Чтобы насладиться всеми преимуществами аксессуара, достаточно лишь установить в соответствующий разъем батарейку типа АА (НЕ входит в комплект!), а после приступить к его использованию. Ugreen MU001 использует беспроводное подключение 2.4G, что делает ее универсальным инструментом управления. Благодаря данному типу подключения мышь может использоваться как со стационарными ПК и ноутбуками на базе ОС Windows или Mac OS. На пластиковый корпус мыши беспроводной Ugreen MU001 нанесено Soft-Touch-покрытие, которое предупреждает скольжение в руке, а также предотвращает появление посторонних загрязнений. «Начинка» верной помощницы представлена оптическим светодиодным сенсором, разрешение которого регулируется при помощи соответствующих кнопок

Отзывы о товаре Мышь UGREEN цвет зеленый (90374)

Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Краказя

Достоинства:


Комментарий:
мышь прекрасна, красива сама по себе, бесшумная, а колёсико - металл. Мышью я очень доволен, а вот доставка или продавец, незнаю кто из них - подвели, дата менялась три раза.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришлось обменять на 2 канальный
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Дария Г.

Достоинства:


Комментарий:
тихая, легко клавиши нажимать. покрытие приятное, упаковка надёжная
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Антон Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пушка, легкая и удобная, цвет приятный
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Хватает на год, дальше глючит. Не первый раз беру. Качество очень хорошее
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Эдуард Мак

Достоинства:


Комментарий:
Сама мышка хорошая, но упаковка вскрыта, на скотче (пакетик рваный), на подарок не пойдет. По самой мыше претензий нет, работает мягко.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Цвет немного темнее чем на картинке, но для меня это не критично. Подключилась без проблем, реагирует хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобная мышь, бесшумная.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышь, лёгкая, хорошо лежит в руке
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2024
Dmitry D.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь супер, можно отключить, поменять чувствительность, понравилась что по разным поверхностям тоже отлично работает
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2024
Виталий Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Взял уже три таких. Отзывы пользователей отличные. Для меня минус лишь в том что на колесике нет функции горизонтального скроллинга.
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2024
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Шикарная мышка, компактная, тихая и удобная. Беру 2й раз, ugreen — это уровень.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2024
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь,беру уже вторую. Хорошо лежит в руке,приятный цвет.
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2024
Алина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая удобная мышка за свои деньги рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2024
Кирилл

Достоинства:


Комментарий:
То. Какой должна быть современная мышка. Легкая. Удобная. Разборная. Компактная. Хорошо лежит в руке. Еще и от известного бренда. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2024
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь. Первая где-то год отслужила.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2024
Евгения И.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка хорошая, тихая и приятная на ощупь, как я и хотела
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2024
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый внешний вид, удобная. Клавиши нажимаются мягко



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Ugreen – китайская компания, которая была основана в 2009г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Беспроводная компьютерная мышь UGREEN MU001 Portable Wireless Mouse Мышь беспроводная Ugreen MU001 позволит своему обладателю комфортно выполнять рабочие поручения или учебные задачи, не отвлекаясь на посторонние шумы – а все благодаря тому, что ее кнопки не издают ни единого звука в процессе нажатия. Чтобы насладиться всеми преимуществами аксессуара, достаточно лишь установить в соответствующий разъем батарейку типа АА (НЕ входит в комплект!), а после приступить к его использованию. Ugreen MU001 использует беспроводное подключение 2.4G, что делает ее универсальным инструментом управления. Благодаря данному типу подключения мышь может использоваться как со стационарными ПК и ноутбуками на базе ОС Windows или Mac OS. На пластиковый корпус мыши беспроводной Ugreen MU001 нанесено Soft-Touch-покрытие, которое предупреждает скольжение в руке, а также предотвращает появление посторонних загрязнений. «Начинка» верной помощницы представлена оптическим светодиодным сенсором, разрешение которого регулируется при помощи соответствующих кнопок
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Краказя

Достоинства:


Комментарий:
мышь прекрасна, красива сама по себе, бесшумная, а колёсико - металл. Мышью я очень доволен, а вот доставка или продавец, незнаю кто из них - подвели, дата менялась три раза.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришлось обменять на 2 канальный
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Дария Г.

Достоинства:


Комментарий:
тихая, легко клавиши нажимать. покрытие приятное, упаковка надёжная
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Антон Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пушка, легкая и удобная, цвет приятный
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Хватает на год, дальше глючит. Не первый раз беру. Качество очень хорошее
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Эдуард Мак

Достоинства:


Комментарий:
Сама мышка хорошая, но упаковка вскрыта, на скотче (пакетик рваный), на подарок не пойдет. По самой мыше претензий нет, работает мягко.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Цвет немного темнее чем на картинке, но для меня это не критично. Подключилась без проблем, реагирует хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобная мышь, бесшумная.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышь, лёгкая, хорошо лежит в руке
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2024
Dmitry D.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь супер, можно отключить, поменять чувствительность, понравилась что по разным поверхностям тоже отлично работает
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2024
Виталий Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Взял уже три таких. Отзывы пользователей отличные. Для меня минус лишь в том что на колесике нет функции горизонтального скроллинга.
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2024
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Шикарная мышка, компактная, тихая и удобная. Беру 2й раз, ugreen — это уровень.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2024
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь,беру уже вторую. Хорошо лежит в руке,приятный цвет.
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2024
Алина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая удобная мышка за свои деньги рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2024
Кирилл

Достоинства:


Комментарий:
То. Какой должна быть современная мышка. Легкая. Удобная. Разборная. Компактная. Хорошо лежит в руке. Еще и от известного бренда. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2024
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь. Первая где-то год отслужила.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2024
Евгения И.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка хорошая, тихая и приятная на ощупь, как я и хотела
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2024
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый внешний вид, удобная. Клавиши нажимаются мягко


Мышь UGREEN цвет зеленый (90374) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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