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Мышь Genius Ergo 8200S Iron Grey (31030029401) купить с доставкой в Москве
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Мышь Genius Ergo 8200S Iron Grey (31030029401)

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Мышь Genius Ergo 8200S Iron Grey (31030029401) - фото 1
Мышь Genius Ergo 8200S Iron Grey (31030029401) - фото 2
Мышь Genius Ergo 8200S Iron Grey (31030029401) - фото 3
Мышь Genius Ergo 8200S Iron Grey (31030029401) - фото 4
Мышь Genius Ergo 8200S Iron Grey (31030029401) - фото 5
Мышь Genius Ergo 8200S Iron Grey (31030029401) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Genius Ergo 8200S Iron Grey (31030029401) - фото 1
  • Мышь Genius Ergo 8200S Iron Grey (31030029401) - фото 2
  • Мышь Genius Ergo 8200S Iron Grey (31030029401) - фото 3
  • Мышь Genius Ergo 8200S Iron Grey (31030029401) - фото 4
  • Мышь Genius Ergo 8200S Iron Grey (31030029401) - фото 5
  • Мышь Genius Ergo 8200S Iron Grey (31030029401) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727442
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Genius Ergo 8200S Iron Grey (31030029401)
880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х5
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Genius Ergo 8200S Iron Grey (31030029401)

Ergo 8200S сочетает в себе расширенные функции, такие как эргономичная форма для удобства ладони и запястья, бесшумный щелчок, легкое колесо прокрутки, 5 кнопок с дополнительными страницами вверх и вниз для веб-страниц. Бесшумная конструкция переключателя, уменьшающая шум щелчка. Позвольте эффективно выполнять задачи, никому не мешая, наслаждайтесь своей работой в любое время и в любом месте! Наслаждайтесь максимальным преимуществом сенсорной технологии BlueEye, используя Ergo-8200S на мраморе, поверхности дивана, запыленном стекле или ковре.

Отзывы о товаре Мышь Genius Ergo 8200S Iron Grey (31030029401)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
Ergo 8200S сочетает в себе расширенные функции, такие как эргономичная форма для удобства ладони и запястья, бесшумный щелчок, легкое колесо прокрутки, 5 кнопок с дополнительными страницами вверх и вниз для веб-страниц. Бесшумная конструкция переключателя, уменьшающая шум щелчка. Позвольте эффективно выполнять задачи, никому не мешая, наслаждайтесь своей работой в любое время и в любом месте! Наслаждайтесь максимальным преимуществом сенсорной технологии BlueEye, используя Ergo-8200S на мраморе, поверхности дивана, запыленном стекле или ковре.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь Genius Ergo 8200S Iron Grey (31030029401) - по цене 880 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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