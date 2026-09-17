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Мышь SteelSeries Rival 100 Proton (62340) купить с доставкой в Москве
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Мышь SteelSeries Rival 100 Proton (62340)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 66278
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Мышь SteelSeries Rival 100 Proton (62340)
1 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Steelseries
Тип товара
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
300

Описание товара Мышь SteelSeries Rival 100 Proton (62340)

Мышь Steelseries Rival 100 Proton желтый/черный. Интерфейс подключения: USB. Количество клавиш: 6.

Отзывы о товаре Мышь SteelSeries Rival 100 Proton (62340)




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Характеристики
Бренд
Steelseries
Тип товара
Описание
Мышь Steelseries Rival 100 Proton желтый/черный. Интерфейс подключения: USB. Количество клавиш: 6.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь SteelSeries Rival 100 Proton (62340) - по цене 1020 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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