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Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692) купить с доставкой в Москве
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Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692)

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Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692) - фото 1
Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692) - фото 2
Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692) - фото 3
Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692) - фото 4
Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692) - фото 5
Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692) - фото 6
Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692) - фото 7
Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692) - фото 8
Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692) - фото 9
Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692) - фото 10
Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692) - фото 11
Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692) - фото 12
Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692) - фото 13
Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
  • Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692) - фото 1
  • Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692) - фото 2
  • Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692) - фото 3
  • Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692) - фото 4
  • Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692) - фото 5
  • Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692) - фото 6
  • Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692) - фото 7
  • Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692) - фото 8
  • Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692) - фото 9
  • Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692) - фото 10
  • Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692) - фото 11
  • Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692) - фото 12
  • Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692) - фото 13
  • Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652675
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692)
1 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Габариты (ШxВxД), мм
55x38.6x95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х8
Вес, г.
130

Описание товара Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692)

Компактная мышь беспроводная Logitech Wireless Mouse M235 в изящном корпусе и имеет приятное на ощупь пластиковое покрытие. Это офисное устройство простое в обращении: оно состоит из 3 кнопок и оптического лазерного сенсора с разрешением до 1000 dpi. Аксессуар подходит и для правой, и для левой руки, что добавляет ему плюсов. Еще одно неоспоримое достоинство компактной беспроводной мыши Logitech Wireless Mouse M235 – в возможности работать от одной батарейки АА-типа целый год. К компьютеру устройство подключается за счет ресивера USB.

Отзывы о товаре Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Габариты (ШxВxД), мм
55x38.6x95
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная мышь беспроводная Logitech Wireless Mouse M235 в изящном корпусе и имеет приятное на ощупь пластиковое покрытие. Это офисное устройство простое в обращении: оно состоит из 3 кнопок и оптического лазерного сенсора с разрешением до 1000 dpi. Аксессуар подходит и для правой, и для левой руки, что добавляет ему плюсов. Еще одно неоспоримое достоинство компактной беспроводной мыши Logitech Wireless Mouse M235 – в возможности работать от одной батарейки АА-типа целый год. К компьютеру устройство подключается за счет ресивера USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1130 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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