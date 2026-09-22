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Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK) купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK)

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Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK) - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK) - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK) - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK) - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK) - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK) - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK) - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK) - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK) - фото 9
Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK) - фото 10
Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK) - фото 11
Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK) - фото 12
Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK) - фото 13
Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK) - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK) - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK) - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK) - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK) - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK) - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK) - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK) - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK) - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK) - фото 10
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK) - фото 11
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK) - фото 12
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK) - фото 13
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727571
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK)
1 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
108 х 64 х 64 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
195

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK)

Мышь A4TECH создана для комфорта и свободы действий — лёгкая, всего 85 г, она удобно лежит в руке и подойдёт как правшам, так и левшам. Чёрный цвет придаёт лаконичности любому рабочему месту. Беспроводное подключение по радиоканалу и Bluetooth позволяет работать на расстоянии до 10 метров от ПК — больше никаких путаных проводов! Оптический сенсор с разрешением 2000 dpi обеспечивает точность и плавность движения, а встроенный аккумулятор избавит от постоянных замен батареек.



Теги товара: С bluetooth, Для левшей

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
108 х 64 х 64 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH создана для комфорта и свободы действий — лёгкая, всего 85 г, она удобно лежит в руке и подойдёт как правшам, так и левшам. Чёрный цвет придаёт лаконичности любому рабочему месту. Беспроводное подключение по радиоканалу и Bluetooth позволяет работать на расстоянии до 10 метров от ПК — больше никаких путаных проводов! Оптический сенсор с разрешением 2000 dpi обеспечивает точность и плавность движения, а встроенный аккумулятор избавит от постоянных замен батареек.


Теги товара: С bluetooth, Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK) - по цене 1180 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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