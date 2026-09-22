Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб.
В наличии
Код товара: 727571
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
108 х 64 х 64 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
195
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK)
Мышь A4TECH создана для комфорта и свободы действий — лёгкая, всего 85 г, она удобно лежит в руке и подойдёт как правшам, так и левшам. Чёрный цвет придаёт лаконичности любому рабочему месту. Беспроводное подключение по радиоканалу и Bluetooth позволяет работать на расстоянии до 10 метров от ПК — больше никаких путаных проводов! Оптический сенсор с разрешением 2000 dpi обеспечивает точность и плавность движения, а встроенный аккумулятор избавит от постоянных замен батареек.
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей
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Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
108 х 64 х 64 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Мышь A4TECH создана для комфорта и свободы действий — лёгкая, всего 85 г, она удобно лежит в руке и подойдёт как правшам, так и левшам. Чёрный цвет придаёт лаконичности любому рабочему месту. Беспроводное подключение по радиоканалу и Bluetooth позволяет работать на расстоянии до 10 метров от ПК — больше никаких путаных проводов! Оптический сенсор с разрешением 2000 dpi обеспечивает точность и плавность движения, а встроенный аккумулятор избавит от постоянных замен батареек.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Для левшей
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Для левшей
Купить Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK) - по цене 1180 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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