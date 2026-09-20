Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
зеленый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 524042
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
зеленый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
108х64х35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
205
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый
Мышь беспроводная A4Tech FStyler FB10C – это компактная модель, подходящая для работы как левой, так и правой рукой. Ее корпус выполнен из качественного ABS-пластика c прорезиненной полоской зеленого цвета, препятствующей скольжению. Из такого же материала выполнено и колесо прокрутки. На нижней поверхности есть отсек для пальчиковой батарейки и USB-приемника. A4Tech FStyler FB10C предоставляет пользователю возможность выбора разрешения (1000, 1600, 2000 и 2000 dpi). Сборка очень качественная – нигде ничего не скрипит и не люфтит. Такая мышь хорошо подойдет и для дома, и для офиса.
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Теги товара: Для левшей
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Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
зеленый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
108х64х35
Страна производитель
Китай
Мышь беспроводная A4Tech FStyler FB10C – это компактная модель, подходящая для работы как левой, так и правой рукой. Ее корпус выполнен из качественного ABS-пластика c прорезиненной полоской зеленого цвета, препятствующей скольжению. Из такого же материала выполнено и колесо прокрутки. На нижней поверхности есть отсек для пальчиковой батарейки и USB-приемника. A4Tech FStyler FB10C предоставляет пользователю возможность выбора разрешения (1000, 1600, 2000 и 2000 dpi). Сборка очень качественная – нигде ничего не скрипит и не люфтит. Такая мышь хорошо подойдет и для дома, и для офиса.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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