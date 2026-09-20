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Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый

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Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 2
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Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 8
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Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 10
Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 11
Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 12
Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 13
Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 14
Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 15
Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 16
Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 17
Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 18
Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 19
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
зеленый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
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  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 5
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  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 10
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 11
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 12
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 13
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 14
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 15
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 16
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 17
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 18
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 19
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 20
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 21
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 22
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 23
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 24
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 25
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 26
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 27
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 28
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 29
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 524042
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
зеленый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
108х64х35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
205

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый

Мышь беспроводная A4Tech FStyler FB10C – это компактная модель, подходящая для работы как левой, так и правой рукой. Ее корпус выполнен из качественного ABS-пластика c прорезиненной полоской зеленого цвета, препятствующей скольжению. Из такого же материала выполнено и колесо прокрутки. На нижней поверхности есть отсек для пальчиковой батарейки и USB-приемника. A4Tech FStyler FB10C предоставляет пользователю возможность выбора разрешения (1000, 1600, 2000 и 2000 dpi). Сборка очень качественная – нигде ничего не скрипит и не люфтит. Такая мышь хорошо подойдет и для дома, и для офиса.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FB10C зеленый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
зеленый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
108х64х35
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная A4Tech FStyler FB10C – это компактная модель, подходящая для работы как левой, так и правой рукой. Ее корпус выполнен из качественного ABS-пластика c прорезиненной полоской зеленого цвета, препятствующей скольжению. Из такого же материала выполнено и колесо прокрутки. На нижней поверхности есть отсек для пальчиковой батарейки и USB-приемника. A4Tech FStyler FB10C предоставляет пользователю возможность выбора разрешения (1000, 1600, 2000 и 2000 dpi). Сборка очень качественная – нигде ничего не скрипит и не люфтит. Такая мышь хорошо подойдет и для дома, и для офиса.


Теги товара: Для левшей
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