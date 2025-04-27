Мышь Logitech B170 Black USB
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech B170 Black USB
Мышь Logitech представляет собой надежное сочетание функциональности и стиля, идеально подходящее для использования с любым персональным компьютером. С весом всего в 70 грамм, эта беспроводная мышь обеспечивает легкость и комфорт при длительной работе. Элегантный черный цвет подчеркивает современный дизайн устройства. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, мышь обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что идеально подходит для повседневных задач и работы в офисе. Радиоканал обеспечивает уверенное беспроводное подключение с радиусом действия до 10 метров, обеспечивая свободу передвижения без необходимости возни с кабелями. Благодаря универсальности хвата, мышь подходит как для правой, так и для левой руки, что делает ее отличным выбором для любого пользователя. Надежность бренда Logitech гарантирует высокое качество и долговечность устройства, делая эту мышь отличным выбором для ежедневного использования.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
Достоинства:
Комментарий:
такую же выдали на работе, решил и домой купить. Всё супер!
Достоинства:
Цена
Недостатки:
-
Комментарий:
B170 и M170 - отличные мыши. Стоят недорого, свою работу выполняют, батарейки хватает надолго. И ценник сопоставим с ноунэймами.
Отзывы о товаре Мышь Logitech B170 Black USB
Достоинства:
Комментарий:
такую же выдали на работе, решил и домой купить. Всё супер!
Достоинства:
Цена
Недостатки:
-
Комментарий:
B170 и M170 - отличные мыши. Стоят недорого, свою работу выполняют, батарейки хватает надолго. И ценник сопоставим с ноунэймами.