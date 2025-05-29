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Мышь Oklick 976GW черный (1431703) купить с доставкой в Москве
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Мышь Oklick 976GW черный (1431703)

22 Отзывы
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Мышь Oklick 976GW черный (1431703) - фото 1
Мышь Oklick 976GW черный (1431703) - фото 2
Мышь Oklick 976GW черный (1431703) - фото 3
Мышь Oklick 976GW черный (1431703) - фото 4
Мышь Oklick 976GW черный (1431703) - фото 5
Мышь Oklick 976GW черный (1431703) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
  • Мышь Oklick 976GW черный (1431703) - фото 1
  • Мышь Oklick 976GW черный (1431703) - фото 2
  • Мышь Oklick 976GW черный (1431703) - фото 3
  • Мышь Oklick 976GW черный (1431703) - фото 4
  • Мышь Oklick 976GW черный (1431703) - фото 5
  • Мышь Oklick 976GW черный (1431703) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568140
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
62х32х126
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х5
Вес, г.
112

Описание товара Мышь Oklick 976GW черный (1431703)

Мышь беспроводная Oklick 976GW – удобная игровая модель с шестью кнопками и подсветкой. Устройство способно работать в трех режимах с разрешением 800, 1200 или 1600 dpi, быстро и точно реагируя даже на незначительные движения. Среди кнопок имеются боковые и отдельная кнопка для удобной смены режимов датчика. Прибор Oklick 976GW дополнен яркой подсветкой, превращающей простую мышь в стильный элемент декора. На матовой пластиковой поверхности практически не видны отпечатки пальцев, а сама конструкция корпуса разработана только для хвата правой рукой. Устройство со встроенной АКБ подключается к ПК через USB-ресивер с дальностью действия 10 м.

Отзывы о товаре Мышь Oklick 976GW черный (1431703)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Захар О.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка, заряд держит долго
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, подсветку можно отключить кнопкой, брал для ноута
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
мышка хорошая ,но не много не привычно в некоторых местах легче чем в других ,из-за это дисбаланс веса
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Эдуард М.

Достоинства:


Комментарий:
В целом нормально. Быстро засыпает. Часто "улетает", срывается при активном перемещении.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
Менее "дальнобойная" чем такая же купленная 2 года назад,поэтому минус бал,в остальном неплохо.И дороговата стала
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Pride

Достоинства:


Комментарий:
будем посмотреть, пока что всё окей.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Илья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Была 975, умерло колесико. Взял 976, спасибо что поменяли разъем зарядки на type-c. Одна из самых удобных мышей для меня. Единственный минус - слабое колесико, но за такие деньги - ладно.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Иван Т.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все нравится. Разъем зарядки тайп си, подсветку можно выключить. До нее была самая дешевая мышь эта работает точно лучше, доп кнопки
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Альберт М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мышь,зарядка от тайп СИ,отклик быстрый рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Нина Евгеньевна М.

Достоинства:


Комментарий:
Классная мышь, подсветку можно отключать, очень хорошо реагирует на прикосновения,тип зарядки USB C, аккумулятор держит долго, на длительные игры хватает на долго, очень порадовало именно то ,что на аккумуляторе. Описание соответствует к покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для сына, он в восторге!
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Роман А.

Достоинства:


Комментарий:
для быстрых игр не очень подходит.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка. В новой версии индикатор заряда выполнен в виде красной подсветки около колеса прокрутки. Гаснет по окончанию заряда. Также установлен разъем Type-C вместо micro-USB на предыдущей версии.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Александр Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Type C , провод в комплекте , после распаковки , перед использованием нужно зарядить , корпус приятный
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Назик И.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь! Это всё индивидуально, но мне нравятся такие объёмные, хорошо чувствуется в руке. В работе никаких минусов
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Марат Н.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка топ. Ранее была стилсериес кана очень похожа по эргономике, покупаю эту вторую мышь уже, одну потерял в путешествии. Сейчас пришла модель с Type C разъемом зарядки, я доволен очень сильно. Спасибо! Кстати поменяйте фотку, там старый разъем. Уже было смирился, но при вскрытии упаковки сильно обрадовался!
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2024
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, из минусов только micro-usb для зарядки.
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мышка не самая плохая, но я могу сказать с уверенностью, что она точно не для видеоигр, я опробовал ее на Hotline miami, и на Fortnite, задержка отклика, удобность и клавиши оставляют желать лучшего, за эту цену приемлемо.
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2024
Илья С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень крутая мышка. Беру себе такую уже вторую, первая на работе. Если включать без подсветки, то работает на одном заряде больше месяца и при работе 8часов 5 дней в неделю. Удобно сидит в руке, по дизайну судеите сами, мне нра
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2024
Максим Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка, в руке сидит удобно. На ощупь приятная. Визуально выглядит необычно. Есть два режима работы, а именно с подсветкой и без неё. В третьем положении тумблера мышь отключается. Достойное устройство за свои деньги. Рекомендую, брать можно
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2024
Вероника С.

Достоинства:


Комментарий:
Мне говорили что это мышка не меняет цвет, а она меняет, мужу понравилась
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2023
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Кто-Нибудь Знает знает Как работает кнопка разрешение сенсора? И как понять она работает? На разных сайтах указано разное значение 1600dpi - 3200dpi



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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
62х32х126
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Oklick 976GW – удобная игровая модель с шестью кнопками и подсветкой. Устройство способно работать в трех режимах с разрешением 800, 1200 или 1600 dpi, быстро и точно реагируя даже на незначительные движения. Среди кнопок имеются боковые и отдельная кнопка для удобной смены режимов датчика. Прибор Oklick 976GW дополнен яркой подсветкой, превращающей простую мышь в стильный элемент декора. На матовой пластиковой поверхности практически не видны отпечатки пальцев, а сама конструкция корпуса разработана только для хвата правой рукой. Устройство со встроенной АКБ подключается к ПК через USB-ресивер с дальностью действия 10 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Захар О.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка, заряд держит долго
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, подсветку можно отключить кнопкой, брал для ноута
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
мышка хорошая ,но не много не привычно в некоторых местах легче чем в других ,из-за это дисбаланс веса
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Эдуард М.

Достоинства:


Комментарий:
В целом нормально. Быстро засыпает. Часто "улетает", срывается при активном перемещении.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
Менее "дальнобойная" чем такая же купленная 2 года назад,поэтому минус бал,в остальном неплохо.И дороговата стала
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Pride

Достоинства:


Комментарий:
будем посмотреть, пока что всё окей.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Илья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Была 975, умерло колесико. Взял 976, спасибо что поменяли разъем зарядки на type-c. Одна из самых удобных мышей для меня. Единственный минус - слабое колесико, но за такие деньги - ладно.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Иван Т.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все нравится. Разъем зарядки тайп си, подсветку можно выключить. До нее была самая дешевая мышь эта работает точно лучше, доп кнопки
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Альберт М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мышь,зарядка от тайп СИ,отклик быстрый рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Нина Евгеньевна М.

Достоинства:


Комментарий:
Классная мышь, подсветку можно отключать, очень хорошо реагирует на прикосновения,тип зарядки USB C, аккумулятор держит долго, на длительные игры хватает на долго, очень порадовало именно то ,что на аккумуляторе. Описание соответствует к покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для сына, он в восторге!
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Роман А.

Достоинства:


Комментарий:
для быстрых игр не очень подходит.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка. В новой версии индикатор заряда выполнен в виде красной подсветки около колеса прокрутки. Гаснет по окончанию заряда. Также установлен разъем Type-C вместо micro-USB на предыдущей версии.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Александр Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Type C , провод в комплекте , после распаковки , перед использованием нужно зарядить , корпус приятный
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Назик И.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь! Это всё индивидуально, но мне нравятся такие объёмные, хорошо чувствуется в руке. В работе никаких минусов
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Марат Н.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка топ. Ранее была стилсериес кана очень похожа по эргономике, покупаю эту вторую мышь уже, одну потерял в путешествии. Сейчас пришла модель с Type C разъемом зарядки, я доволен очень сильно. Спасибо! Кстати поменяйте фотку, там старый разъем. Уже было смирился, но при вскрытии упаковки сильно обрадовался!
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2024
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, из минусов только micro-usb для зарядки.
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мышка не самая плохая, но я могу сказать с уверенностью, что она точно не для видеоигр, я опробовал ее на Hotline miami, и на Fortnite, задержка отклика, удобность и клавиши оставляют желать лучшего, за эту цену приемлемо.
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2024
Илья С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень крутая мышка. Беру себе такую уже вторую, первая на работе. Если включать без подсветки, то работает на одном заряде больше месяца и при работе 8часов 5 дней в неделю. Удобно сидит в руке, по дизайну судеите сами, мне нра
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2024
Максим Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка, в руке сидит удобно. На ощупь приятная. Визуально выглядит необычно. Есть два режима работы, а именно с подсветкой и без неё. В третьем положении тумблера мышь отключается. Достойное устройство за свои деньги. Рекомендую, брать можно
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2024
Вероника С.

Достоинства:


Комментарий:
Мне говорили что это мышка не меняет цвет, а она меняет, мужу понравилась
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2023
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Кто-Нибудь Знает знает Как работает кнопка разрешение сенсора? И как понять она работает? На разных сайтах указано разное значение 1600dpi - 3200dpi


Мышь Oklick 976GW черный (1431703) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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