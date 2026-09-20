Мышь A4Tech X87 черный
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 540527
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
69х36.5х128
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
150
Описание товара Мышь A4Tech X87 черный
Мышь проводная A4tech X87 – стильная игровая модель с черным корпусом. Устройство имеет 8 кнопок управления, включая боковые, кнопки для управления подсветкой и режимом работы датчика. Прибор оснащен пятью режимами 1000-2400 dpi, позволяющими выбрать наиболее удобную для вас скорость движения и отклика. Благодаря симметричному корпусу устройство A4tech X87 позволяет перестроить хват с правой руки на левую. Прибор подключается к компьютеру кабелем длиной 1.8 м с USB-интерфейсом и питанием по шине. На корпусе красиво выделяется абстракция на фоне RGB-подсветки.
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Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
69х36.5х128
Страна производитель
Китай
Мышь проводная A4tech X87 – стильная игровая модель с черным корпусом. Устройство имеет 8 кнопок управления, включая боковые, кнопки для управления подсветкой и режимом работы датчика. Прибор оснащен пятью режимами 1000-2400 dpi, позволяющими выбрать наиболее удобную для вас скорость движения и отклика. Благодаря симметричному корпусу устройство A4tech X87 позволяет перестроить хват с правой руки на левую. Прибор подключается к компьютеру кабелем длиной 1.8 м с USB-интерфейсом и питанием по шине. На корпусе красиво выделяется абстракция на фоне RGB-подсветки.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, игровые Logitech, A4Tech x7
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, игровые Logitech, A4Tech x7
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