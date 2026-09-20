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Мышь A4Tech X87 черный купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech X87 черный

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Мышь A4Tech X87 черный - фото 1
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Мышь A4Tech X87 черный - фото 3
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Мышь A4Tech X87 черный - фото 6
Мышь A4Tech X87 черный - фото 7
Мышь A4Tech X87 черный - фото 8
Мышь A4Tech X87 черный - фото 9
Мышь A4Tech X87 черный - фото 10
Мышь A4Tech X87 черный - фото 11
Мышь A4Tech X87 черный - фото 12
Мышь A4Tech X87 черный - фото 13
Мышь A4Tech X87 черный - фото 14
Мышь A4Tech X87 черный - фото 15
Мышь A4Tech X87 черный - фото 16
Мышь A4Tech X87 черный - фото 17
Мышь A4Tech X87 черный - фото 18
Мышь A4Tech X87 черный - фото 19
Мышь A4Tech X87 черный - фото 20
Мышь A4Tech X87 черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech X87 черный - фото 1
  • Мышь A4Tech X87 черный - фото 2
  • Мышь A4Tech X87 черный - фото 3
  • Мышь A4Tech X87 черный - фото 4
  • Мышь A4Tech X87 черный - фото 5
  • Мышь A4Tech X87 черный - фото 6
  • Мышь A4Tech X87 черный - фото 7
  • Мышь A4Tech X87 черный - фото 8
  • Мышь A4Tech X87 черный - фото 9
  • Мышь A4Tech X87 черный - фото 10
  • Мышь A4Tech X87 черный - фото 11
  • Мышь A4Tech X87 черный - фото 12
  • Мышь A4Tech X87 черный - фото 13
  • Мышь A4Tech X87 черный - фото 14
  • Мышь A4Tech X87 черный - фото 15
  • Мышь A4Tech X87 черный - фото 16
  • Мышь A4Tech X87 черный - фото 17
  • Мышь A4Tech X87 черный - фото 18
  • Мышь A4Tech X87 черный - фото 19
  • Мышь A4Tech X87 черный - фото 20
  • Мышь A4Tech X87 черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540527
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
69х36.5х128
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
150

Описание товара Мышь A4Tech X87 черный

Мышь проводная A4tech X87 – стильная игровая модель с черным корпусом. Устройство имеет 8 кнопок управления, включая боковые, кнопки для управления подсветкой и режимом работы датчика. Прибор оснащен пятью режимами 1000-2400 dpi, позволяющими выбрать наиболее удобную для вас скорость движения и отклика. Благодаря симметричному корпусу устройство A4tech X87 позволяет перестроить хват с правой руки на левую. Прибор подключается к компьютеру кабелем длиной 1.8 м с USB-интерфейсом и питанием по шине. На корпусе красиво выделяется абстракция на фоне RGB-подсветки.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech X87 черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
69х36.5х128
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная A4tech X87 – стильная игровая модель с черным корпусом. Устройство имеет 8 кнопок управления, включая боковые, кнопки для управления подсветкой и режимом работы датчика. Прибор оснащен пятью режимами 1000-2400 dpi, позволяющими выбрать наиболее удобную для вас скорость движения и отклика. Благодаря симметричному корпусу устройство A4tech X87 позволяет перестроить хват с правой руки на левую. Прибор подключается к компьютеру кабелем длиной 1.8 м с USB-интерфейсом и питанием по шине. На корпусе красиво выделяется абстракция на фоне RGB-подсветки.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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