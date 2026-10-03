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Мышь A4Tech X89 Maze черный купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech X89 Maze черный

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Мышь A4Tech X89 Maze черный - фото 2
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Мышь A4Tech X89 Maze черный - фото 6
Мышь A4Tech X89 Maze черный - фото 7
Мышь A4Tech X89 Maze черный - фото 8
Мышь A4Tech X89 Maze черный - фото 9
Мышь A4Tech X89 Maze черный - фото 10
Мышь A4Tech X89 Maze черный - фото 11
Мышь A4Tech X89 Maze черный - фото 12
Мышь A4Tech X89 Maze черный - фото 13
Мышь A4Tech X89 Maze черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech X89 Maze черный - фото 1
  • Мышь A4Tech X89 Maze черный - фото 2
  • Мышь A4Tech X89 Maze черный - фото 3
  • Мышь A4Tech X89 Maze черный - фото 4
  • Мышь A4Tech X89 Maze черный - фото 5
  • Мышь A4Tech X89 Maze черный - фото 6
  • Мышь A4Tech X89 Maze черный - фото 7
  • Мышь A4Tech X89 Maze черный - фото 8
  • Мышь A4Tech X89 Maze черный - фото 9
  • Мышь A4Tech X89 Maze черный - фото 10
  • Мышь A4Tech X89 Maze черный - фото 11
  • Мышь A4Tech X89 Maze черный - фото 12
  • Мышь A4Tech X89 Maze черный - фото 13
  • Мышь A4Tech X89 Maze черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 301403
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь A4Tech X89 Maze черный
1 280 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
70х40х124
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Мышь A4Tech X89 Maze черный

A4 Tech X89 – удобная и практичная игровая мышка с неоновой подсветкой. Оптический датчик PixArt PAW3212 с изменяемой чувствительностью до 2400 DPI обеспечивает исключительную точность. Эргономичная форма мыши X89 подарит максимальный комфорт на долгие часы игровых баталий.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech X89 Maze черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
70х40х124
Страна производитель
Китай
Описание
A4 Tech X89 – удобная и практичная игровая мышка с неоновой подсветкой. Оптический датчик PixArt PAW3212 с изменяемой чувствительностью до 2400 DPI обеспечивает исключительную точность. Эргономичная форма мыши X89 подарит максимальный комфорт на долгие часы игровых баталий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech X89 Maze черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1280 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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