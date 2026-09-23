Мышь A4Tech Bloody ES9 Plus черный
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody ES9 Plus черный
Мышь проводная A4Tech Bloody ES9 Plus создана специально для того, чтобы позволить вам максимально эффективно справляться с рабочими задачами и одерживать победу в любых игровых баталиях. Для этого она оснащена оптическим светодиодным сенсором с максимальным разрешением 10000 dpi и возможностью его смены посредством соответствующей кнопки. Таким образом, вы ощутите высокую точность при наведении курсора и отметите сверхлегкое и плавное скольжение аксессуара. Мышь проводная A4Tech Bloody ES9 Plus включает в себя 8 кнопок, в том числе и программируемые, незаменимые для получения быстрого доступа к наиболее используемым командам, а также опциям. Корпус на основе матового пластика не проскальзывает в руках и не накапливает на поверхности различные загрязнения. Длинный кабель представленной модели предусмотрительно дополнен тканевой оплеткой, которая не позволит ему покрыться визуальными повреждениями и заломами на протяжении всего эксплуатационного периода.
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Теги товара: A4Tech Bloody
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: A4Tech Bloody
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