Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 белый (BHR8912GL)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 белый (BHR8912GL)
Мышь Xiaomi – это универсальное устройство, сочетающее в себе современный дизайн и продвинутые технологии. Выполненная в элегантном белом цвете, эта мышь станет отличным дополнением к любому рабочему пространству. Она специально спроектирована для удобного хвата правой рукой, что делает её использованием комфортным даже в течение длительных сеансов работы или игры. Эта модель оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, обеспечивающим точное и плавное перемещение курсора. Беспроводное подключение осуществляется как через радиоканал, так и через Bluetooth, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для пользователя. Радиус действия беспроводной связи составляет до 10 метров, что обеспечивает свободу движения и удобство в использовании. Мышь питается от двух батареек типа AA, что гарантирует продолжительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. Бесшумные кнопки обеспечат комфортное использование устройства в любое время суток, не отвлекая вас и окружающих лишним шумом. С весом всего 61 грамм, мышь Xiaomi легка и мобильна, что делает её идеальной как для офисного использования, так и для переноски в сумке вместе с ноутбуком. Это надежное и стильное устройство, которое отвечает всем современным требованиям к беспроводным мышам.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Розовые, игровые Logitech, Asus rog
Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Белые, для дизайнеров
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 650 руб.413 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody P91s черный
-
В наличииЦена 1 740 руб.435 руб. в СплитМышь Gigabyte AORUS M2 (GM-AORUS M2)
-
В наличииЦена 1 750 руб.438 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody ES9 Plus черный
-
В наличииЦена 1 810 руб.453 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody J90s черный
-
В наличииЦена 1 850 руб.463 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody X5 Max черный
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитМышь A4Tech XL-750BK Black USB
-
В наличииЦена 2 100 руб.525 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый
-
В наличииЦена 2 290 руб.573 руб. в СплитМышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный
-
В наличииЦена 2 290 руб.573 руб. в СплитМышь Acer OMR401 ZL.MCECC.05D белый
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M705 черная (910-001964)
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794)
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M650 Signature Graphite (910-006390)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Розовые, игровые Logitech, Asus rog
Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Белые, для дизайнеров
Отзывы о товаре Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 белый (BHR8912GL)