Top.Mail.Ru
Мышь Oklick GMNG 980GMW черный (1533166) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Oklick GMNG 980GMW черный (1533166)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Oklick GMNG 980GMW черный (1533166) - фото 1
Мышь Oklick GMNG 980GMW черный (1533166) - фото 2
Мышь Oklick GMNG 980GMW черный (1533166) - фото 3
Мышь Oklick GMNG 980GMW черный (1533166) - фото 4
Мышь Oklick GMNG 980GMW черный (1533166) - фото 5
Мышь Oklick GMNG 980GMW черный (1533166) - фото 6
Мышь Oklick GMNG 980GMW черный (1533166) - фото 7
Мышь Oklick GMNG 980GMW черный (1533166) - фото 8
Мышь Oklick GMNG 980GMW черный (1533166) - фото 9
Мышь Oklick GMNG 980GMW черный (1533166) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Oklick GMNG 980GMW черный (1533166) - фото 1
  • Мышь Oklick GMNG 980GMW черный (1533166) - фото 2
  • Мышь Oklick GMNG 980GMW черный (1533166) - фото 3
  • Мышь Oklick GMNG 980GMW черный (1533166) - фото 4
  • Мышь Oklick GMNG 980GMW черный (1533166) - фото 5
  • Мышь Oklick GMNG 980GMW черный (1533166) - фото 6
  • Мышь Oklick GMNG 980GMW черный (1533166) - фото 7
  • Мышь Oklick GMNG 980GMW черный (1533166) - фото 8
  • Мышь Oklick GMNG 980GMW черный (1533166) - фото 9
  • Мышь Oklick GMNG 980GMW черный (1533166) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
1 720 руб.  3 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540614
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
475

Описание товара Мышь Oklick GMNG 980GMW черный (1533166)

Встроенный Li-Ion аккумулятор на 500mAh, время зарядки 3 часа, работы до 40 часов, удлинитель-передатчик, программируемые клавишами, коннектор USB позолоченный, поверхность soft-touch, индикация DPI на зарядной станции, специальное ПО, RGB подсветка. Максимальное ускорение: 20 G. Изменение чувствительности сенсора кнопкой. 7 программируемых клавиш. Максимальная скорость: 2.54 метр/сек.

Отзывы о товаре Мышь Oklick GMNG 980GMW черный (1533166)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Описание
Встроенный Li-Ion аккумулятор на 500mAh, время зарядки 3 часа, работы до 40 часов, удлинитель-передатчик, программируемые клавишами, коннектор USB позолоченный, поверхность soft-touch, индикация DPI на зарядной станции, специальное ПО, RGB подсветка. Максимальное ускорение: 20 G. Изменение чувствительности сенсора кнопкой. 7 программируемых клавиш. Максимальная скорость: 2.54 метр/сек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Oklick GMNG 980GMW черный (1533166) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...