Мышь A4Tech Bloody J95s серый (8000dpi) USB (9but)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody J95s серый (8000dpi) USB (9but)
Основной плюс мыши A4 Bloody J95s - наличие 9 кнопок, в том числе одной двойного клика, что предоставляет геймеру определенные преимущества над соперниками в компьютерных играх. Здесь присутствует возможность изменения чувствительности сенсорного элемента при максимальном разрешении 8000 dpi. Высокотехнологичной мышью A4 Bloody J95s могут пользоваться геймеры с правой рабочей рукой. Надежность подчеркнута наличием проводного USB соединения и параметром MTBF в 20000000 кликов. Помимо функциональных преимуществ, игровая мышь обладает внешней привлекательностью. Молодежный дизайн с рисунком и 5-зонной подсветкой с яркими эффектами производит впечатление на геймеров.
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Теги товара: A4Tech Bloody
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: A4Tech Bloody
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