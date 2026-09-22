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Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA) купить с доставкой в Москве
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Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA)

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Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA) - фото 1
Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA) - фото 2
Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA) - фото 3
Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA) - фото 4
Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA) - фото 5
Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA) - фото 6
Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA) - фото 7
Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA) - фото 8
Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA) - фото 9
Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA) - фото 10
Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA) - фото 11
Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA) - фото 12
Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA) - фото 13
Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA) - фото 14
Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA) - фото 15
Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA) - фото 16
Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA) - фото 17
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Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
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  • Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA) - фото 9
  • Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA) - фото 10
  • Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA) - фото 11
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  • Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA) - фото 13
  • Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA) - фото 14
  • Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA) - фото 15
  • Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA) - фото 16
  • Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA) - фото 17
  • Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA) - фото 18
  • Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727626
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Длина провода, м
2
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
204

Описание товара Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA)

Мышь MSI — идеальное устройство для тех, кто ценит многофункциональность и качество. Благодаря длине провода 2 метра и радиусу действия беспроводной связи до 10 метров, использование этой мыши будет максимально удобным и гибким в любой обстановке. Основной цвет корпуса — белый, что придает устройству элегантный и современный вид. Это мышь, разработанная с учетом потребностей геймеров. Разрешение оптического сенсора составляет 8000 dpi, что обеспечивает высокую точность и контроль во время игр. Кроме того, мышь подходит как для правой, так и для левой руки, что делает её универсальной для всех пользователей. Тип подключения может быть как проводным, так и беспроводным, а благодаря встроенному аккумулятору вы можете забыть о постоянной смене батареек. Используются интерфейсы подключения через радиоканал, Bluetooth и USB Type-A, что обеспечивает быстрое подключение к большинству современных устройств. При весе всего 60 грамм, мышь MSI легка и прекрасно подходит для длительных игровых сессий или работы. Хоть она и не оснащена бесшумными кнопками, её качества и функциональные возможности делают её отличным выбором для геймеров и не только.

Отзывы о товаре Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Длина провода, м
2
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь MSI — идеальное устройство для тех, кто ценит многофункциональность и качество. Благодаря длине провода 2 метра и радиусу действия беспроводной связи до 10 метров, использование этой мыши будет максимально удобным и гибким в любой обстановке. Основной цвет корпуса — белый, что придает устройству элегантный и современный вид. Это мышь, разработанная с учетом потребностей геймеров. Разрешение оптического сенсора составляет 8000 dpi, что обеспечивает высокую точность и контроль во время игр. Кроме того, мышь подходит как для правой, так и для левой руки, что делает её универсальной для всех пользователей. Тип подключения может быть как проводным, так и беспроводным, а благодаря встроенному аккумулятору вы можете забыть о постоянной смене батареек. Используются интерфейсы подключения через радиоканал, Bluetooth и USB Type-A, что обеспечивает быстрое подключение к большинству современных устройств. При весе всего 60 грамм, мышь MSI легка и прекрасно подходит для длительных игровых сессий или работы. Хоть она и не оснащена бесшумными кнопками, её качества и функциональные возможности делают её отличным выбором для геймеров и не только.
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Доставка
Отзывы


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