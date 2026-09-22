Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь MSI VERSA 300 W MS-8ZBD белый (S12-4301440-CLA)
Мышь MSI — идеальное устройство для тех, кто ценит многофункциональность и качество. Благодаря длине провода 2 метра и радиусу действия беспроводной связи до 10 метров, использование этой мыши будет максимально удобным и гибким в любой обстановке. Основной цвет корпуса — белый, что придает устройству элегантный и современный вид. Это мышь, разработанная с учетом потребностей геймеров. Разрешение оптического сенсора составляет 8000 dpi, что обеспечивает высокую точность и контроль во время игр. Кроме того, мышь подходит как для правой, так и для левой руки, что делает её универсальной для всех пользователей. Тип подключения может быть как проводным, так и беспроводным, а благодаря встроенному аккумулятору вы можете забыть о постоянной смене батареек. Используются интерфейсы подключения через радиоканал, Bluetooth и USB Type-A, что обеспечивает быстрое подключение к большинству современных устройств. При весе всего 60 грамм, мышь MSI легка и прекрасно подходит для длительных игровых сессий или работы. Хоть она и не оснащена бесшумными кнопками, её качества и функциональные возможности делают её отличным выбором для геймеров и не только.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, для дизайнеров, игровые Logitech
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