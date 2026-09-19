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Мышь A4Tech Bloody J95s черный купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Bloody J95s черный

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Мышь A4Tech Bloody J95s черный - фото 2
Мышь A4Tech Bloody J95s черный - фото 3
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Мышь A4Tech Bloody J95s черный - фото 5
Мышь A4Tech Bloody J95s черный - фото 6
Мышь A4Tech Bloody J95s черный - фото 7
Мышь A4Tech Bloody J95s черный - фото 8
Мышь A4Tech Bloody J95s черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
9
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech Bloody J95s черный - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody J95s черный - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody J95s черный - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody J95s черный - фото 4
  • Мышь A4Tech Bloody J95s черный - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody J95s черный - фото 6
  • Мышь A4Tech Bloody J95s черный - фото 7
  • Мышь A4Tech Bloody J95s черный - фото 8
  • Мышь A4Tech Bloody J95s черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 397105
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
9
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
78х43х131
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
200

Описание товара Мышь A4Tech Bloody J95s черный

Мышь проводная A4Tech Bloody J95s ? это геймерский манипулятор, выполненный в пластиковом прочном корпусе с прорезиненным покрытием и адаптированный под управление правой рукой. Ваша рука не будет скользить по корпусу даже в чрезмерно напряженной ситуации, когда ладошки потеют. Для подключения устройства используется кабель с разъемом USB. Колесико и боковые элементы A4Tech Bloody J95s во время работы выделены подсветкой RGB, что позволяет сделать игру более атмосферной. Особенность подсветки в возможности настройки 15 зон. По умолчанию мышь использует 5 типов RGB, а для настройки световых эффектов требуется установка ПО. Увеличенный ресурс нажатия кнопок ? до 20 млн. кликов, а также способность скролла выдерживать 500 тыс. оборотов позволяют этому манипулятору сопровождать вас в играх долгое время. Оптический сенсор устройства BC3332-S обладает высокой мощностью, поддерживая разрешение 8000 dpi. Благодаря этому вы сможете нанести больше точных ударов. Для управления мышь использует 9 кнопок, в числе которых программируемые.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody J95s черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
9
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
78х43х131
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная A4Tech Bloody J95s ? это геймерский манипулятор, выполненный в пластиковом прочном корпусе с прорезиненным покрытием и адаптированный под управление правой рукой. Ваша рука не будет скользить по корпусу даже в чрезмерно напряженной ситуации, когда ладошки потеют. Для подключения устройства используется кабель с разъемом USB. Колесико и боковые элементы A4Tech Bloody J95s во время работы выделены подсветкой RGB, что позволяет сделать игру более атмосферной. Особенность подсветки в возможности настройки 15 зон. По умолчанию мышь использует 5 типов RGB, а для настройки световых эффектов требуется установка ПО. Увеличенный ресурс нажатия кнопок ? до 20 млн. кликов, а также способность скролла выдерживать 500 тыс. оборотов позволяют этому манипулятору сопровождать вас в играх долгое время. Оптический сенсор устройства BC3332-S обладает высокой мощностью, поддерживая разрешение 8000 dpi. Благодаря этому вы сможете нанести больше точных ударов. Для управления мышь использует 9 кнопок, в числе которых программируемые.
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