Мышь A4Tech Bloody J95s черный
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody J95s черный
Мышь проводная A4Tech Bloody J95s ? это геймерский манипулятор, выполненный в пластиковом прочном корпусе с прорезиненным покрытием и адаптированный под управление правой рукой. Ваша рука не будет скользить по корпусу даже в чрезмерно напряженной ситуации, когда ладошки потеют. Для подключения устройства используется кабель с разъемом USB. Колесико и боковые элементы A4Tech Bloody J95s во время работы выделены подсветкой RGB, что позволяет сделать игру более атмосферной. Особенность подсветки в возможности настройки 15 зон. По умолчанию мышь использует 5 типов RGB, а для настройки световых эффектов требуется установка ПО. Увеличенный ресурс нажатия кнопок ? до 20 млн. кликов, а также способность скролла выдерживать 500 тыс. оборотов позволяют этому манипулятору сопровождать вас в играх долгое время. Оптический сенсор устройства BC3332-S обладает высокой мощностью, поддерживая разрешение 8000 dpi. Благодаря этому вы сможете нанести больше точных ударов. Для управления мышь использует 9 кнопок, в числе которых программируемые.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech, A4Tech Bloody
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech, A4Tech Bloody
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