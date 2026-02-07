Мышь A4Tech Bloody A70 черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody A70 черный
Мышь игровая A4TECH Bloody A70 игровая мышь с проводным подключением и симметричным дизайном корпуса. Одной из главных особенностей A4 Tech Bloody A70 является оптико-механическое устройство основных кнопок. В роли системы переключателей используется Light Strike, время отклика данной механики составляет 0,2 мс. Сами кнопки рассчитаны на высокие механические нагрузки, чему поспособствовал рабочий ресурс переключателей в 50 млн активаций, в то время как колесико скролинга рассчитано на 1 млн полных оборотов. Всего на борту манипулятора предусмотрены 7 кнопок. А используя фирменное ПО, кнопки можно переназначать в любом порядке. Также предусмотрено создание сложных макрокоманд, все настройки сохраняются во внутренней памяти мышки, что избавляет от необходимости установки ПО на новых компьютерах, если мышка на них будет использоваться. Программа позволяет провести настройку разрешающей способности сенсора. Если того требует ситуация, можно активировать режим калибровки мышки под отдельно взятый коврик. Лицевая поверхность модели оснащена эффектным принтом, который вдобавок ко всему еще и подсвечивается.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech, A4Tech Bloody
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 650 руб.413 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody P91s черный
-
В наличииЦена 1 660 руб.415 руб. в СплитКомпьютерная мышь A4Tech X-718BK черный
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитМышь Razer DeathAdder Essential черный (RZ01-03850100-R3C1)
-
В наличииЦена 1 800 руб.450 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody ES9 Plus черный
-
В наличииЦена 1 810 руб.453 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody J90s черный
-
В наличииЦена 1 850 руб.463 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody X5 Max черный
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитМышь A4Tech XL-750BK Black USB
-
В наличииЦена 2 100 руб.525 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый
-
В наличииЦена 2 150 руб.538 руб. в СплитНабор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 ...
-
В наличииЦена 2 290 руб.573 руб. в СплитМышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный
-
В наличииЦена 2 360 руб.590 руб. в СплитМышь Acer OMR401 ZL.MCECC.05D белый
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M705 черная (910-001964)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech, A4Tech Bloody
Достоинства:
Комментарий:
брала жениху на подарок, он игрок, ему понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
ждал очень долго, пришла ещё и порванная коробка, ну хоть мышь работает, спасибо)
Достоинства:
Комментарий:
Брала на подарок парню. прям хорошая))) РГБ, хороший отклик, сенса точная. в общем и целом советую)
Достоинства:
Комментарий:
мыш хорошая за свою цену все кнопки работают , удобная , подсветка тоже норм .
Достоинства:
Комментарий:
мышку выбирал сын ему понравилось брал специально для того чтобы играть в компьютере
Достоинства:
Комментарий:
Довольно удобная модель, но для моей руки чуть узковата
Достоинства:
Комментарий:
упакован хорошо,пришел вовремя.К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел , только на оригинал не похожа , расстроился, а так вроде качество собрано нормально
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, упаковка в норме, мышка работает
Достоинства:
Комментарий:
Удобная, быстрая, хорошо ложится в ладонь, интересная подсветка.
Достоинства:
Комментарий:
норм мышулька, конечно качество сборки оставляет желать лучшего, кнопки сбоку болтаются и выглядят недолговечно, но надеюсь это не так
Достоинства:
Комментарий:
состояние отличное,но в руке плохо лежит, особенно мизинец
Достоинства:
Комментарий:
мышка хорошая, молодому человеку понравилось. упаковка очень призентабельная
Достоинства:
Комментарий:
Продукцию данного бренда используем постоянно. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
для меня-самая лучшая мышка! очень удобная, хорошо лежит в руке. Супер!
Достоинства:
Комментарий:
Ребенку мышка зашла, играет с удовольствием. Качество норм за такую цену!
Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody A70 черный
Достоинства:
Комментарий:
брала жениху на подарок, он игрок, ему понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
ждал очень долго, пришла ещё и порванная коробка, ну хоть мышь работает, спасибо)
Достоинства:
Комментарий:
Брала на подарок парню. прям хорошая))) РГБ, хороший отклик, сенса точная. в общем и целом советую)
Достоинства:
Комментарий:
мыш хорошая за свою цену все кнопки работают , удобная , подсветка тоже норм .
Достоинства:
Комментарий:
мышку выбирал сын ему понравилось брал специально для того чтобы играть в компьютере
Достоинства:
Комментарий:
Довольно удобная модель, но для моей руки чуть узковата
Достоинства:
Комментарий:
упакован хорошо,пришел вовремя.К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел , только на оригинал не похожа , расстроился, а так вроде качество собрано нормально
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, упаковка в норме, мышка работает
Достоинства:
Комментарий:
Удобная, быстрая, хорошо ложится в ладонь, интересная подсветка.
Достоинства:
Комментарий:
норм мышулька, конечно качество сборки оставляет желать лучшего, кнопки сбоку болтаются и выглядят недолговечно, но надеюсь это не так
Достоинства:
Комментарий:
состояние отличное,но в руке плохо лежит, особенно мизинец
Достоинства:
Комментарий:
мышка хорошая, молодому человеку понравилось. упаковка очень призентабельная
Достоинства:
Комментарий:
Продукцию данного бренда используем постоянно. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
для меня-самая лучшая мышка! очень удобная, хорошо лежит в руке. Супер!
Достоинства:
Комментарий:
Ребенку мышка зашла, играет с удовольствием. Качество норм за такую цену!