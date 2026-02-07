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Мышь A4Tech Bloody A70 черный купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Bloody A70 черный

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Мышь A4Tech Bloody A70 черный - фото 2
Мышь A4Tech Bloody A70 черный - фото 3
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Мышь A4Tech Bloody A70 черный - фото 5
Мышь A4Tech Bloody A70 черный - фото 6
Мышь A4Tech Bloody A70 черный - фото 7
Мышь A4Tech Bloody A70 черный - фото 8
Мышь A4Tech Bloody A70 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
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  • Мышь A4Tech Bloody A70 черный - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody A70 черный - фото 6
  • Мышь A4Tech Bloody A70 черный - фото 7
  • Мышь A4Tech Bloody A70 черный - фото 8
  • Мышь A4Tech Bloody A70 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512161
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
73.5х41х124
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
210

Описание товара Мышь A4Tech Bloody A70 черный

Мышь игровая A4TECH Bloody A70 игровая мышь с проводным подключением и симметричным дизайном корпуса. Одной из главных особенностей A4 Tech Bloody A70 является оптико-механическое устройство основных кнопок. В роли системы переключателей используется Light Strike, время отклика данной механики составляет 0,2 мс. Сами кнопки рассчитаны на высокие механические нагрузки, чему поспособствовал рабочий ресурс переключателей в 50 млн активаций, в то время как колесико скролинга рассчитано на 1 млн полных оборотов. Всего на борту манипулятора предусмотрены 7 кнопок. А используя фирменное ПО, кнопки можно переназначать в любом порядке. Также предусмотрено создание сложных макрокоманд, все настройки сохраняются во внутренней памяти мышки, что избавляет от необходимости установки ПО на новых компьютерах, если мышка на них будет использоваться. Программа позволяет провести настройку разрешающей способности сенсора. Если того требует ситуация, можно активировать режим калибровки мышки под отдельно взятый коврик. Лицевая поверхность модели оснащена эффектным принтом, который вдобавок ко всему еще и подсвечивается.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody A70 черный

Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Юлия В.

Достоинства:


Комментарий:
брала жениху на подарок, он игрок, ему понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Валерий Д.

Достоинства:


Комментарий:
ждал очень долго, пришла ещё и порванная коробка, ну хоть мышь работает, спасибо)
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Виктория

Достоинства:


Комментарий:
Брала на подарок парню. прям хорошая))) РГБ, хороший отклик, сенса точная. в общем и целом советую)
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Михаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
мыш хорошая за свою цену все кнопки работают , удобная , подсветка тоже норм .
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Лида П.

Достоинства:


Комментарий:
мышку выбирал сын ему понравилось брал специально для того чтобы играть в компьютере
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Helgiheim

Достоинства:


Комментарий:
Довольно удобная модель, но для моей руки чуть узковата
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Марина И.

Достоинства:


Комментарий:
упакован хорошо,пришел вовремя.К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Артем У.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел , только на оригинал не похожа , расстроился, а так вроде качество собрано нормально
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Виктория Б.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, упаковка в норме, мышка работает
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная, быстрая, хорошо ложится в ладонь, интересная подсветка.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2026
bulldozer

Достоинства:


Комментарий:
норм мышулька, конечно качество сборки оставляет желать лучшего, кнопки сбоку болтаются и выглядят недолговечно, но надеюсь это не так
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Денис Ш.

Достоинства:


Комментарий:
состояние отличное,но в руке плохо лежит, особенно мизинец
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2025
Елена О.

Достоинства:


Комментарий:
мышка хорошая, молодому человеку понравилось. упаковка очень призентабельная
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Продукцию данного бренда используем постоянно. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2025
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
для меня-самая лучшая мышка! очень удобная, хорошо лежит в руке. Супер!
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Ребенку мышка зашла, играет с удовольствием. Качество норм за такую цену!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
73.5х41х124
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь игровая A4TECH Bloody A70 игровая мышь с проводным подключением и симметричным дизайном корпуса. Одной из главных особенностей A4 Tech Bloody A70 является оптико-механическое устройство основных кнопок. В роли системы переключателей используется Light Strike, время отклика данной механики составляет 0,2 мс. Сами кнопки рассчитаны на высокие механические нагрузки, чему поспособствовал рабочий ресурс переключателей в 50 млн активаций, в то время как колесико скролинга рассчитано на 1 млн полных оборотов. Всего на борту манипулятора предусмотрены 7 кнопок. А используя фирменное ПО, кнопки можно переназначать в любом порядке. Также предусмотрено создание сложных макрокоманд, все настройки сохраняются во внутренней памяти мышки, что избавляет от необходимости установки ПО на новых компьютерах, если мышка на них будет использоваться. Программа позволяет провести настройку разрешающей способности сенсора. Если того требует ситуация, можно активировать режим калибровки мышки под отдельно взятый коврик. Лицевая поверхность модели оснащена эффектным принтом, который вдобавок ко всему еще и подсвечивается.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Юлия В.

Достоинства:


Комментарий:
брала жениху на подарок, он игрок, ему понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Валерий Д.

Достоинства:


Комментарий:
ждал очень долго, пришла ещё и порванная коробка, ну хоть мышь работает, спасибо)
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Виктория

Достоинства:


Комментарий:
Брала на подарок парню. прям хорошая))) РГБ, хороший отклик, сенса точная. в общем и целом советую)
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Михаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
мыш хорошая за свою цену все кнопки работают , удобная , подсветка тоже норм .
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Лида П.

Достоинства:


Комментарий:
мышку выбирал сын ему понравилось брал специально для того чтобы играть в компьютере
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Helgiheim

Достоинства:


Комментарий:
Довольно удобная модель, но для моей руки чуть узковата
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Марина И.

Достоинства:


Комментарий:
упакован хорошо,пришел вовремя.К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Артем У.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел , только на оригинал не похожа , расстроился, а так вроде качество собрано нормально
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Виктория Б.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, упаковка в норме, мышка работает
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная, быстрая, хорошо ложится в ладонь, интересная подсветка.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2026
bulldozer

Достоинства:


Комментарий:
норм мышулька, конечно качество сборки оставляет желать лучшего, кнопки сбоку болтаются и выглядят недолговечно, но надеюсь это не так
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Денис Ш.

Достоинства:


Комментарий:
состояние отличное,но в руке плохо лежит, особенно мизинец
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2025
Елена О.

Достоинства:


Комментарий:
мышка хорошая, молодому человеку понравилось. упаковка очень призентабельная
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Продукцию данного бренда используем постоянно. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2025
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
для меня-самая лучшая мышка! очень удобная, хорошо лежит в руке. Супер!
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Ребенку мышка зашла, играет с удовольствием. Качество норм за такую цену!


Мышь A4Tech Bloody A70 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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