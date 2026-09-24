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Мышь Ugreen M751 Black (45792) купить с доставкой в Москве
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Мышь Ugreen M751 Black (45792)

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Мышь Ugreen M751 Black (45792) - фото 1
Мышь Ugreen M751 Black (45792) - фото 2
Мышь Ugreen M751 Black (45792) - фото 3
Мышь Ugreen M751 Black (45792) - фото 4
Мышь Ugreen M751 Black (45792) - фото 5
Мышь Ugreen M751 Black (45792) - фото 6
Мышь Ugreen M751 Black (45792) - фото 7
Мышь Ugreen M751 Black (45792) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
5000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
  • Мышь Ugreen M751 Black (45792) - фото 1
  • Мышь Ugreen M751 Black (45792) - фото 2
  • Мышь Ugreen M751 Black (45792) - фото 3
  • Мышь Ugreen M751 Black (45792) - фото 4
  • Мышь Ugreen M751 Black (45792) - фото 5
  • Мышь Ugreen M751 Black (45792) - фото 6
  • Мышь Ugreen M751 Black (45792) - фото 7
  • Мышь Ugreen M751 Black (45792) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717535
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
5000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xAA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х7
Вес, г.
151

Описание товара Мышь Ugreen M751 Black (45792)

UGREEN представляет современную мышь, разработанную для комфортной работы с ПК. Этот стильный и эргономичный аксессуар, выполненный в классическом черном цвете, подходит для использования правой рукой, обеспечивая удобный и уверенный хват. Мышь весит всего 99 г, что делает её легкой и удобной в использовании даже в течение продолжительного времени. Устройство поддерживает как проводное, так и беспроводное подключение, обеспечивая максимальную гибкость в работе. Благодаря интерфейсам Bluetooth и USB Type-A вы можете выбрать наиболее подходящий способ соединения с вашим компьютером. Радиус действия беспроводной связи составляет внушительные 10 метров, что позволяет свободно перемещаться по комнате, оставаясь на связи с устройством. Мышь оснащена высоким разрешением оптического сенсора, обеспечивая точное и плавное движение курсора. Питание осуществляется от двух батареек типа AA, что гарантирует длительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. Эта мышь UGREEN станет идеальным выбором как для профессиональных задач, так и для повседневного использования. Надежность, качество и современный дизайн делают её отличным дополнением к вашему рабочему месту.



Теги товара: С bluetooth

Отзывы о товаре Мышь Ugreen M751 Black (45792)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
5000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xAA
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Страна производитель
Китай
Описание
UGREEN представляет современную мышь, разработанную для комфортной работы с ПК. Этот стильный и эргономичный аксессуар, выполненный в классическом черном цвете, подходит для использования правой рукой, обеспечивая удобный и уверенный хват. Мышь весит всего 99 г, что делает её легкой и удобной в использовании даже в течение продолжительного времени. Устройство поддерживает как проводное, так и беспроводное подключение, обеспечивая максимальную гибкость в работе. Благодаря интерфейсам Bluetooth и USB Type-A вы можете выбрать наиболее подходящий способ соединения с вашим компьютером. Радиус действия беспроводной связи составляет внушительные 10 метров, что позволяет свободно перемещаться по комнате, оставаясь на связи с устройством. Мышь оснащена высоким разрешением оптического сенсора, обеспечивая точное и плавное движение курсора. Питание осуществляется от двух батареек типа AA, что гарантирует длительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. Эта мышь UGREEN станет идеальным выбором как для профессиональных задач, так и для повседневного использования. Надежность, качество и современный дизайн делают её отличным дополнением к вашему рабочему месту.


Теги товара: С bluetooth
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