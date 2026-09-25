Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727317
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
2
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
41x125x64
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х8
Вес, г.
300
Описание товара Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black
VERSA 300 WIRELESS – это универсальная мышка, выполненная в эргономичном корпусе весом всего 60 г. Она снабжена высокоточным оптическим сенсором с чувствительностью до 8000 DPI и может подключаться по трем интерфейсам (MSI SwiftSpeed 2,4 ГГц, Bluetooth и USB). Микропереключатели основных кнопок рассчитаны на 30 миллионов нажатий. Ярким штрихом в дизайне устройства является регулируемая полноцветная подсветка.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 620 руб.405 руб. в СплитКомпьютерная мышь A4Tech X-718BK черный
-
В наличииЦена 1 660 руб.415 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody P91s черный
-
В наличииЦена 1 740 руб.435 руб. в СплитМышь Gigabyte AORUS M2 (GM-AORUS M2)
-
В наличииЦена 1 750 руб.438 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody ES9 Plus черный
-
В наличииЦена 1 850 руб.463 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody X5 Max черный
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитМышь A4Tech XL-750BK Black USB
-
В наличииЦена 2 100 руб.525 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый
-
В наличииЦена 2 150 руб.538 руб. в СплитНабор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 ...
-
В наличииЦена 2 290 руб.573 руб. в СплитМышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитМышь Acer OMR401 ZL.MCECC.05D белый
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M705 черная (910-001964)
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794)
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
2
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
41x125x64
Страна производитель
Китай
VERSA 300 WIRELESS – это универсальная мышка, выполненная в эргономичном корпусе весом всего 60 г. Она снабжена высокоточным оптическим сенсором с чувствительностью до 8000 DPI и может подключаться по трем интерфейсам (MSI SwiftSpeed 2,4 ГГц, Bluetooth и USB). Микропереключатели основных кнопок рассчитаны на 30 миллионов нажатий. Ярким штрихом в дизайне устройства является регулируемая полноцветная подсветка.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black