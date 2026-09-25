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Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black купить с доставкой в Москве
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Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black

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Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 1
Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 2
Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 3
Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 4
Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 5
Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 6
Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 7
Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 8
Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 9
Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 10
Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 11
Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 12
Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 13
Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 14
Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 15
Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 1
  • Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 2
  • Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 3
  • Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 4
  • Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 5
  • Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 6
  • Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 7
  • Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 8
  • Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 9
  • Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 10
  • Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 11
  • Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 12
  • Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 13
  • Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 14
  • Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 15
  • Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727317
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
2
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
41x125x64
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х8
Вес, г.
300

Описание товара Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black

VERSA 300 WIRELESS – это универсальная мышка, выполненная в эргономичном корпусе весом всего 60 г. Она снабжена высокоточным оптическим сенсором с чувствительностью до 8000 DPI и может подключаться по трем интерфейсам (MSI SwiftSpeed 2,4 ГГц, Bluetooth и USB). Микропереключатели основных кнопок рассчитаны на 30 миллионов нажатий. Ярким штрихом в дизайне устройства является регулируемая полноцветная подсветка.

Отзывы о товаре Мышь беспроводная MSI VERSA 300 (S12-4301260-CLA) black




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
2
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
41x125x64
Страна производитель
Китай
Описание
VERSA 300 WIRELESS – это универсальная мышка, выполненная в эргономичном корпусе весом всего 60 г. Она снабжена высокоточным оптическим сенсором с чувствительностью до 8000 DPI и может подключаться по трем интерфейсам (MSI SwiftSpeed 2,4 ГГц, Bluetooth и USB). Микропереключатели основных кнопок рассчитаны на 30 миллионов нажатий. Ярким штрихом в дизайне устройства является регулируемая полноцветная подсветка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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