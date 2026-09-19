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Мышь A4Tech Bloody P91s розовый купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Bloody P91s розовый

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Мышь A4Tech Bloody P91s розовый - фото 1
Мышь A4Tech Bloody P91s розовый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
  • Мышь A4Tech Bloody P91s розовый - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody P91s розовый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 397099
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
65х39х120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
220

Описание товара Мышь A4Tech Bloody P91s розовый

Благодаря передовым технологиям, мышь реагирует с молниеносной скоростью отклика в 1 миллисекунду — точность и комфорт во время игры! Скролл может вращаться миллионы раз в течение всего срока службы и приводиться в действие с той же точностью, что и кнопка мыши. Регулируемое разрешение 100 - 8000 CPI. Вы можете управлять 6 режимами с помощью левой кнопки, предварительно установив 1 / N / 3 / скролл / 2 боковые кнопки через ПО Bloody Mouse.



Теги товара: A4Tech Bloody

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody P91s розовый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
65х39х120
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря передовым технологиям, мышь реагирует с молниеносной скоростью отклика в 1 миллисекунду — точность и комфорт во время игры! Скролл может вращаться миллионы раз в течение всего срока службы и приводиться в действие с той же точностью, что и кнопка мыши. Регулируемое разрешение 100 - 8000 CPI. Вы можете управлять 6 режимами с помощью левой кнопки, предварительно установив 1 / N / 3 / скролл / 2 боковые кнопки через ПО Bloody Mouse.


Теги товара: A4Tech Bloody
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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