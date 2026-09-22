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Мышь Raskat MG027TR купить с доставкой в Москве
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Мышь Raskat MG027TR

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Мышь Raskat MG027TR - фото 1
Мышь Raskat MG027TR - фото 2
Мышь Raskat MG027TR - фото 3
Мышь Raskat MG027TR - фото 4
Мышь Raskat MG027TR - фото 5
Мышь Raskat MG027TR - фото 6
Мышь Raskat MG027TR - фото 7
Мышь Raskat MG027TR - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
зеленый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
5000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Raskat MG027TR - фото 1
  • Мышь Raskat MG027TR - фото 2
  • Мышь Raskat MG027TR - фото 3
  • Мышь Raskat MG027TR - фото 4
  • Мышь Raskat MG027TR - фото 5
  • Мышь Raskat MG027TR - фото 6
  • Мышь Raskat MG027TR - фото 7
  • Мышь Raskat MG027TR - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729455
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Характеристики

Бренд
Raskat
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
зеленый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
5000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х39х32
Вес, кг.
7.96

Описание товара Мышь Raskat MG027TR

**Мышь Raskat MG027TR — стильный и функциональный выбор для геймеров** Raskat MG027TR — это игровая мышь, которая подойдёт тем, кто ценит комфорт и высокое качество. Благодаря оптическому сенсору она обеспечивает точное позиционирование курсора и быструю реакцию на действия пользователя. **Основные характеристики:** * Тип подключения: беспроводное/проводное — вы можете выбрать наиболее удобный способ подключения в зависимости от ситуации. * Основной цвет: зелёный — яркий и стильный дизайн, который выделит вашу мышь среди других устройств. * Наличие подсветки: да — подсветка добавляет эстетическую привлекательность и удобство использования в условиях недостаточной освещённости. * Хват: для правши — модель разработана специально для комфортного использования правой рукой. Мышь Raskat MG027TR станет отличным дополнением к вашему игровому оборудованию и поможет достичь новых высот в любимых играх.

Отзывы о товаре Мышь Raskat MG027TR




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Характеристики
Бренд
Raskat
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
зеленый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
5000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
**Мышь Raskat MG027TR — стильный и функциональный выбор для геймеров** Raskat MG027TR — это игровая мышь, которая подойдёт тем, кто ценит комфорт и высокое качество. Благодаря оптическому сенсору она обеспечивает точное позиционирование курсора и быструю реакцию на действия пользователя. **Основные характеристики:** * Тип подключения: беспроводное/проводное — вы можете выбрать наиболее удобный способ подключения в зависимости от ситуации. * Основной цвет: зелёный — яркий и стильный дизайн, который выделит вашу мышь среди других устройств. * Наличие подсветки: да — подсветка добавляет эстетическую привлекательность и удобство использования в условиях недостаточной освещённости. * Хват: для правши — модель разработана специально для комфортного использования правой рукой. Мышь Raskat MG027TR станет отличным дополнением к вашему игровому оборудованию и поможет достичь новых высот в любимых играх.
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Доставка
Отзывы


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