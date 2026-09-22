Мышь Raskat MG027TR
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Raskat MG027TR
**Мышь Raskat MG027TR — стильный и функциональный выбор для геймеров** Raskat MG027TR — это игровая мышь, которая подойдёт тем, кто ценит комфорт и высокое качество. Благодаря оптическому сенсору она обеспечивает точное позиционирование курсора и быструю реакцию на действия пользователя. **Основные характеристики:** * Тип подключения: беспроводное/проводное — вы можете выбрать наиболее удобный способ подключения в зависимости от ситуации. * Основной цвет: зелёный — яркий и стильный дизайн, который выделит вашу мышь среди других устройств. * Наличие подсветки: да — подсветка добавляет эстетическую привлекательность и удобство использования в условиях недостаточной освещённости. * Хват: для правши — модель разработана специально для комфортного использования правой рукой. Мышь Raskat MG027TR станет отличным дополнением к вашему игровому оборудованию и поможет достичь новых высот в любимых играх.
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Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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