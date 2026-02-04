Мышь Logitech G102 LightSync (910-005854)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech G102 LightSync (910-005854)
Мышь проводная Logitech Gaming Mouse G102 LIGHTSYNC 8000dpi выделяется необычным цветовым оформлением, высокопроизводительным оснащением и гибкими возможностями управления. В данной модели установлен оптический светодиодный сенсор, разрешение которого регулируется до 8000 dpi. Он обеспечивает точность и скорость позиционирования курсора в играх любого жанра. Средствами фирменного приложения Logitech G HUB вы сможете настраивать различные игровые команды и назначать функциональность кнопкам. Эргономичная симметричная форма корпуса оптимизирована для одинаково удобного хвата правой или левой рукой. Подключение манипулятора Logitech Gaming Mouse G102 LIGHTSYNC осуществляется проводным способом посредством разъема USB. Кабель характеризуется длиной 2.1 м и износостойкой оплеткой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, игровые Logitech
Достоинства:
Комментарий:
Цвет шикарный, тактильно удобная и бесшумная, не пожалела что купила, уже несколько месяцев пользуюсь
Достоинства:
Комментарий:
мышка хорошая, аккуратная, отлично работает, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Купила эту мышь в подарок, у меня такая же. Пока лучшая что у меня была, единственная что служит три года и не ломается колесико.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка за свои деньги, настраивать можно с шагом в 50dpi, что вполне приемлемо
Достоинства:
Комментарий:
мфшь очень понравилась работает быстро, и совершенно бесшумно. Давно такую искал
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка не чего не срывает отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
заказ пришёл раньше заявленного срока, мышка хорошая, первая продержалась 8 лет.
Достоинства:
Комментарий:
До этого пользовался мышкой от ZET в таком же ценовом диапазоне и у неë справа были ещë 2 дополнительные кнопки, в целом их отсутствие на этой мышке не сильно страшно.
Достоинства:
Комментарий:
Взял сыну на Новый Год. Специально брал мышь этого производителя. как зарекомендовавшего себя эталоном качества за долгие годы.. Пока не пробовал. После пробы дополню отзыв. 02.01.2026. Сынок доволен, играет...)
Достоинства:
Комментарий:
пока работает, logitech g hub обнаружил устройство
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка, работает на ура , рекомендую данный товар
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги отличная мышь! Разница с Китаем по dpi большая
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка, удобная, посмотрим сколько продержится в работе.
Достоинства:
Комментарий:
качество супер, сын доволен. спасибо магазину. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Не находит мышку в программе g hub чтобы подсветку настроить
Достоинства:
Комментарий:
Взяла племяннику, просил на день рождения именно этот артикул - он доволен, я довольна - спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка за свои деньги, пользуюсь уже второй год
Достоинства:
Комментарий:
лучшая мышка за такую цену, даже не вериться в такой ценник
Достоинства:
Комментарий:
Купил на замену такой же модели только белая, мышь мне очень нравится! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Мышка хорошая, плавная. В игры типа КС2 стало намного комфортнее играть
Достоинства:
Комментарий:
обычная мышка, за такую цену она должна быть из золота))) сын выбрал))
Достоинства:
Комментарий:
Топовая мышка. Приятная на ощупь и удобная в использовании. RGB-подсветка красивая.
Достоинства:
Комментарий:
Взял точно такую же, пользовался 5 лет, отличная мышь.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая удобная мышь с приятной настройкой через приложение
Достоинства:
Комментарий:
У меня было не так много мышек, а игровая так вообще впервые, но взяв её в руки я словила такой кайф. Приятные рибристые бока и колёсико, которое оч приятно нажимается.
Достоинства:
Комментарий:
В видео показала отличие обычной мышки от тихой. Раньше пользовалась более старой версией этой мыши, спустя 5 лет сломалась ЛКМ, но настолько понравились ощущения от использования, что решила повторить покупку! Отличная мышь из хороших материалов, мышка не тормозит, курсор не прерывается на экране. Подходит как для повседневного использования, так и для игр(не для киберспорта конечно). По коврику скользит хорошо, но не так как игровые мышки. Упаковка была в отличном состоянии, без вмятин, порезов и прочего, можно смело брать на подарок:) Спасибо продавцу!
Отзывы о товаре Мышь Logitech G102 LightSync (910-005854)
Достоинства:
Комментарий:
Цвет шикарный, тактильно удобная и бесшумная, не пожалела что купила, уже несколько месяцев пользуюсь
Достоинства:
Комментарий:
мышка хорошая, аккуратная, отлично работает, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Купила эту мышь в подарок, у меня такая же. Пока лучшая что у меня была, единственная что служит три года и не ломается колесико.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка за свои деньги, настраивать можно с шагом в 50dpi, что вполне приемлемо
Достоинства:
Комментарий:
мфшь очень понравилась работает быстро, и совершенно бесшумно. Давно такую искал
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка не чего не срывает отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
заказ пришёл раньше заявленного срока, мышка хорошая, первая продержалась 8 лет.
Достоинства:
Комментарий:
До этого пользовался мышкой от ZET в таком же ценовом диапазоне и у неë справа были ещë 2 дополнительные кнопки, в целом их отсутствие на этой мышке не сильно страшно.
Достоинства:
Комментарий:
Взял сыну на Новый Год. Специально брал мышь этого производителя. как зарекомендовавшего себя эталоном качества за долгие годы.. Пока не пробовал. После пробы дополню отзыв. 02.01.2026. Сынок доволен, играет...)
Достоинства:
Комментарий:
пока работает, logitech g hub обнаружил устройство
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка, работает на ура , рекомендую данный товар
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги отличная мышь! Разница с Китаем по dpi большая
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка, удобная, посмотрим сколько продержится в работе.
Достоинства:
Комментарий:
качество супер, сын доволен. спасибо магазину. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Не находит мышку в программе g hub чтобы подсветку настроить
Достоинства:
Комментарий:
Взяла племяннику, просил на день рождения именно этот артикул - он доволен, я довольна - спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка за свои деньги, пользуюсь уже второй год
Достоинства:
Комментарий:
лучшая мышка за такую цену, даже не вериться в такой ценник
Достоинства:
Комментарий:
Купил на замену такой же модели только белая, мышь мне очень нравится! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Мышка хорошая, плавная. В игры типа КС2 стало намного комфортнее играть
Достоинства:
Комментарий:
обычная мышка, за такую цену она должна быть из золота))) сын выбрал))
Достоинства:
Комментарий:
Топовая мышка. Приятная на ощупь и удобная в использовании. RGB-подсветка красивая.
Достоинства:
Комментарий:
Взял точно такую же, пользовался 5 лет, отличная мышь.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая удобная мышь с приятной настройкой через приложение
Достоинства:
Комментарий:
У меня было не так много мышек, а игровая так вообще впервые, но взяв её в руки я словила такой кайф. Приятные рибристые бока и колёсико, которое оч приятно нажимается.
Достоинства:
Комментарий:
В видео показала отличие обычной мышки от тихой. Раньше пользовалась более старой версией этой мыши, спустя 5 лет сломалась ЛКМ, но настолько понравились ощущения от использования, что решила повторить покупку! Отличная мышь из хороших материалов, мышка не тормозит, курсор не прерывается на экране. Подходит как для повседневного использования, так и для игр(не для киберспорта конечно). По коврику скользит хорошо, но не так как игровые мышки. Упаковка была в отличном состоянии, без вмятин, порезов и прочего, можно смело брать на подарок:) Спасибо продавцу!