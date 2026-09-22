Мышь Raskat MG009WR
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Raskat MG009WR
**Мышь Raskat MG009WR** Компьютерная мышь Raskat MG009WR — это надёжное и удобное устройство, которое станет незаменимым помощником в работе и развлечениях. **Основные характеристики:** * Стильный дизайн и эргономичная форма обеспечивают комфорт при использовании. * Оптический сенсор с высоким разрешением позволяет точно управлять курсором на экране. * Подключение к компьютеру через USB-порт обеспечивает стабильную работу устройства. * Мышь совместима с операционными системами Windows и macOS, что делает её универсальной для использования на различных компьютерах. Raskat MG009WR подойдёт как для работы в офисе, так и для домашнего использования. Благодаря своей надёжности и удобству, она станет вашим верным спутником в повседневных задачах.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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