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Мышь Raskat MG009WR купить с доставкой в Москве
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Мышь Raskat MG009WR

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Мышь Raskat MG009WR - фото 1
Мышь Raskat MG009WR - фото 2
Мышь Raskat MG009WR - фото 3
Мышь Raskat MG009WR - фото 4
Мышь Raskat MG009WR - фото 5
Мышь Raskat MG009WR - фото 6
Мышь Raskat MG009WR - фото 7
Мышь Raskat MG009WR - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
зеленый, черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
5000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
  • Мышь Raskat MG009WR - фото 1
  • Мышь Raskat MG009WR - фото 2
  • Мышь Raskat MG009WR - фото 3
  • Мышь Raskat MG009WR - фото 4
  • Мышь Raskat MG009WR - фото 5
  • Мышь Raskat MG009WR - фото 6
  • Мышь Raskat MG009WR - фото 7
  • Мышь Raskat MG009WR - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729454
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Характеристики

Бренд
Raskat
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
зеленый, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
5000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х37х31
Вес, кг.
9.08

Описание товара Мышь Raskat MG009WR

**Мышь Raskat MG009WR** Компьютерная мышь Raskat MG009WR — это надёжное и удобное устройство, которое станет незаменимым помощником в работе и развлечениях. **Основные характеристики:** * Стильный дизайн и эргономичная форма обеспечивают комфорт при использовании. * Оптический сенсор с высоким разрешением позволяет точно управлять курсором на экране. * Подключение к компьютеру через USB-порт обеспечивает стабильную работу устройства. * Мышь совместима с операционными системами Windows и macOS, что делает её универсальной для использования на различных компьютерах. Raskat MG009WR подойдёт как для работы в офисе, так и для домашнего использования. Благодаря своей надёжности и удобству, она станет вашим верным спутником в повседневных задачах.

Отзывы о товаре Мышь Raskat MG009WR




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Характеристики
Бренд
Raskat
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
зеленый, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
5000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
**Мышь Raskat MG009WR** Компьютерная мышь Raskat MG009WR — это надёжное и удобное устройство, которое станет незаменимым помощником в работе и развлечениях. **Основные характеристики:** * Стильный дизайн и эргономичная форма обеспечивают комфорт при использовании. * Оптический сенсор с высоким разрешением позволяет точно управлять курсором на экране. * Подключение к компьютеру через USB-порт обеспечивает стабильную работу устройства. * Мышь совместима с операционными системами Windows и macOS, что делает её универсальной для использования на различных компьютерах. Raskat MG009WR подойдёт как для работы в офисе, так и для домашнего использования. Благодаря своей надёжности и удобству, она станет вашим верным спутником в повседневных задачах.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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