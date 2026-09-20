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Мышь Logitech M330 Silent Plus White купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech M330 Silent Plus White

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Мышь Logitech M330 Silent Plus White - фото 2
Мышь Logitech M330 Silent Plus White - фото 3
Мышь Logitech M330 Silent Plus White - фото 4
Мышь Logitech M330 Silent Plus White - фото 5
Мышь Logitech M330 Silent Plus White - фото 6
Мышь Logitech M330 Silent Plus White - фото 7
Мышь Logitech M330 Silent Plus White - фото 8
Мышь Logitech M330 Silent Plus White - фото 9
Мышь Logitech M330 Silent Plus White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Logitech M330 Silent Plus White - фото 1
  • Мышь Logitech M330 Silent Plus White - фото 2
  • Мышь Logitech M330 Silent Plus White - фото 3
  • Мышь Logitech M330 Silent Plus White - фото 4
  • Мышь Logitech M330 Silent Plus White - фото 5
  • Мышь Logitech M330 Silent Plus White - фото 6
  • Мышь Logitech M330 Silent Plus White - фото 7
  • Мышь Logitech M330 Silent Plus White - фото 8
  • Мышь Logitech M330 Silent Plus White - фото 9
  • Мышь Logitech M330 Silent Plus White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
1 450 руб.  3 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660951
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
38.4x105.4x67.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х3
Вес, г.
110

Описание товара Мышь Logitech M330 Silent Plus White

Мышь беспроводная Logitech M330 SILENT PLUS с округлой формой корпуса и стильным желто-белым цветом гарантирует высокую скорость реагирования при практически полном отсутствии шума. При работе за компьютером с использованием представленной модели вы не будете доставлять дискомфорт окружающим. Накладка на нижней панели устройства нейтрализует любые шумы при скольжении по любой поверхности. Отличная шумоизоляция гарантирует невероятно тихие щелчки кнопок и бесшумный скролл резинового колесика. По своей форме модель подойдет для пользователей-правшей. Беспроводная мышь Logitech M330 SILENT PLUS получила стандартную трехкнопочную конструкцию и компактные размеры 67.9x38.4x105.4 мм, за счет которых она способна стать вашим незаменимым спутником в любой поездке. Удобство при работе в любых приложениях обеспечивает оптический светодиодный сенсор с максимальным разрешением 1000 dpi. Устройство без особых проблем подключается к любому компьютеру или ноутбуку при помощи комплектного ресивера, гарантируя стабильную беспроводную связь в радиусе 10 метров. Одной пальчиковой батарейки, необходимой для работы манипулятора, хватает на 19 месяцев непрерывного функционирования.

Отзывы о товаре Мышь Logitech M330 Silent Plus White




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
38.4x105.4x67.9
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech M330 SILENT PLUS с округлой формой корпуса и стильным желто-белым цветом гарантирует высокую скорость реагирования при практически полном отсутствии шума. При работе за компьютером с использованием представленной модели вы не будете доставлять дискомфорт окружающим. Накладка на нижней панели устройства нейтрализует любые шумы при скольжении по любой поверхности. Отличная шумоизоляция гарантирует невероятно тихие щелчки кнопок и бесшумный скролл резинового колесика. По своей форме модель подойдет для пользователей-правшей. Беспроводная мышь Logitech M330 SILENT PLUS получила стандартную трехкнопочную конструкцию и компактные размеры 67.9x38.4x105.4 мм, за счет которых она способна стать вашим незаменимым спутником в любой поездке. Удобство при работе в любых приложениях обеспечивает оптический светодиодный сенсор с максимальным разрешением 1000 dpi. Устройство без особых проблем подключается к любому компьютеру или ноутбуку при помощи комплектного ресивера, гарантируя стабильную беспроводную связь в радиусе 10 метров. Одной пальчиковой батарейки, необходимой для работы манипулятора, хватает на 19 месяцев непрерывного функционирования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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