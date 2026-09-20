Мышь Logitech M330 Silent Plus White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M330 Silent Plus White
Мышь беспроводная Logitech M330 SILENT PLUS с округлой формой корпуса и стильным желто-белым цветом гарантирует высокую скорость реагирования при практически полном отсутствии шума. При работе за компьютером с использованием представленной модели вы не будете доставлять дискомфорт окружающим. Накладка на нижней панели устройства нейтрализует любые шумы при скольжении по любой поверхности. Отличная шумоизоляция гарантирует невероятно тихие щелчки кнопок и бесшумный скролл резинового колесика. По своей форме модель подойдет для пользователей-правшей. Беспроводная мышь Logitech M330 SILENT PLUS получила стандартную трехкнопочную конструкцию и компактные размеры 67.9x38.4x105.4 мм, за счет которых она способна стать вашим незаменимым спутником в любой поездке. Удобство при работе в любых приложениях обеспечивает оптический светодиодный сенсор с максимальным разрешением 1000 dpi. Устройство без особых проблем подключается к любому компьютеру или ноутбуку при помощи комплектного ресивера, гарантируя стабильную беспроводную связь в радиусе 10 метров. Одной пальчиковой батарейки, необходимой для работы манипулятора, хватает на 19 месяцев непрерывного функционирования.
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Белые
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Белые
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