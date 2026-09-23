Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118)
Defender Singularity MKP-118 это комплект, включающий в себя эргономичную клавиатуру и чувствительную мышь. С помощью данного комплекта вы сможете более уверенно управлять работой ПК и оформить рабочий стол в едином стиле. В состав комплекта входит проводная клавиатура оснащённая отельным цифровым блоком. Наличие цифрового блока позволяет более удобно использовать функцию калькулятора. Для удобства пользователей ПК на клавиши клавиатуры нанесена раскладка двух языков - русского и английского, при этом обозначения символов каждого языка различаются между собой по цвету. Толщина клавиатуры - обычная. Кроме того, в состав комплекта включена оптическая мышь оснащённая чувствительным сенсором. Дизайн мыши полностью соответствует дизайну клавиатуры. В конструкцию мыши включены стандартные кнопки и колесо прокрутки. Для подключения элементов комплекта Defender Singularity MKP-118 к компьютеру используется USB интерфейс. Элемент комплекта Defender Singularity MKP-118 изготовлены из качественного пластика окрашенного в черный цвет. При этом размеры комплекта составляют - 0x0x0 миллиметров. Вы можете купить комплект клавиатура+мышь Defender Singularity MKP-118 в нашем интернет-магазине и полностью оценить его возможности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M350 Pebble Mouse, white (910-005716)
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M350 Pebble Mouse, black (910-005718)
-
В наличииЦена 1 450 руб.363 руб. в СплитМышь Logitech WRL M240 SILENT W/USB BLACK 910-007078 LOGITECH
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody Q80 черный
-
В наличииЦена 1 610 руб.403 руб. в СплитКомпьютерная мышь A4Tech X-718BK черный
-
В наличииЦена 1 650 руб.413 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody P91s черный
-
В наличииЦена 1 740 руб.435 руб. в СплитМышь Gigabyte AORUS M2 (GM-AORUS M2)
-
В наличииЦена 1 750 руб.438 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody ES9 Plus черный
-
В наличииЦена 1 810 руб.453 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody J90s черный
-
В наличииЦена 1 850 руб.463 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody X5 Max черный
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитМышь A4Tech XL-750BK Black USB
-
В наличииЦена 2 100 руб.525 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Отзывы о товаре Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118)