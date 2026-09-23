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Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118) купить с доставкой в Москве
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Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118)

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Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118) - фото 1
Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118) - фото 2
Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118) - фото 3
Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118) - фото 4
Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118) - фото 5
Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118) - фото 6
Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118) - фото 7
Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118) - фото 8
Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118) - фото 9
Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118) - фото 10
Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118) - фото 11
Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118) - фото 1
  • Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118) - фото 2
  • Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118) - фото 3
  • Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118) - фото 4
  • Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118) - фото 5
  • Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118) - фото 6
  • Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118) - фото 7
  • Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118) - фото 8
  • Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118) - фото 9
  • Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118) - фото 10
  • Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118) - фото 11
  • Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 467192
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118)
1 480 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х19х12
Вес, кг.
3.7

Описание товара Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118)

Defender Singularity MKP-118 это комплект, включающий в себя эргономичную клавиатуру и чувствительную мышь. С помощью данного комплекта вы сможете более уверенно управлять работой ПК и оформить рабочий стол в едином стиле. В состав комплекта входит проводная клавиатура оснащённая отельным цифровым блоком. Наличие цифрового блока позволяет более удобно использовать функцию калькулятора. Для удобства пользователей ПК на клавиши клавиатуры нанесена раскладка двух языков - русского и английского, при этом обозначения символов каждого языка различаются между собой по цвету. Толщина клавиатуры - обычная. Кроме того, в состав комплекта включена оптическая мышь оснащённая чувствительным сенсором. Дизайн мыши полностью соответствует дизайну клавиатуры. В конструкцию мыши включены стандартные кнопки и колесо прокрутки. Для подключения элементов комплекта Defender Singularity MKP-118 к компьютеру используется USB интерфейс. Элемент комплекта Defender Singularity MKP-118 изготовлены из качественного пластика окрашенного в черный цвет. При этом размеры комплекта составляют - 0x0x0 миллиметров. Вы можете купить комплект клавиатура+мышь Defender Singularity MKP-118 в нашем интернет-магазине и полностью оценить его возможности.

Отзывы о товаре Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Defender Singularity MKP-118 это комплект, включающий в себя эргономичную клавиатуру и чувствительную мышь. С помощью данного комплекта вы сможете более уверенно управлять работой ПК и оформить рабочий стол в едином стиле. В состав комплекта входит проводная клавиатура оснащённая отельным цифровым блоком. Наличие цифрового блока позволяет более удобно использовать функцию калькулятора. Для удобства пользователей ПК на клавиши клавиатуры нанесена раскладка двух языков - русского и английского, при этом обозначения символов каждого языка различаются между собой по цвету. Толщина клавиатуры - обычная. Кроме того, в состав комплекта включена оптическая мышь оснащённая чувствительным сенсором. Дизайн мыши полностью соответствует дизайну клавиатуры. В конструкцию мыши включены стандартные кнопки и колесо прокрутки. Для подключения элементов комплекта Defender Singularity MKP-118 к компьютеру используется USB интерфейс. Элемент комплекта Defender Singularity MKP-118 изготовлены из качественного пластика окрашенного в черный цвет. При этом размеры комплекта составляют - 0x0x0 миллиметров. Вы можете купить комплект клавиатура+мышь Defender Singularity MKP-118 в нашем интернет-магазине и полностью оценить его возможности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118) - по цене 1480 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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