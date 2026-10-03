Мышь A4Tech XL-750BK Black USB
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech XL-750BK Black USB
Представляем вашему вниманию черную мышь A4Tech, идеальное решение для пользователей, ценящих высокое качество и надежность. Эта проводная мышь создана для удобства эксплуатации и оснащена рядом характеристик, которые выделяют её среди других. Мышь имеет длину провода 1.8 метра, что обеспечивает свободу движений на рабочем месте. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A, что гарантирует совместимость с большинством современных ПК. Благодаря лазерному сенсору и разрешению оптического сенсора в 3600 dpi, эта модель обеспечит точную и плавную работу курсора на любых поверхностях. С весом всего 135 граммов, мышь удобна для использования в течение длительного времени. Она разработана с учетом хвата для правой руки, что обеспечивает комфорт и естественное положение кисти в процессе работы. Эта мышь A4Tech станет надежным спутником для вашего ПК, будь то для повседневных задач, работы или развлечений.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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