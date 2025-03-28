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Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный

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Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный - фото 2
Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный - фото 3
Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный - фото 4
Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный - фото 5
Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный - фото 6
Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный - фото 7
Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный - фото 8
Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный - фото 9
Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный - фото 10
Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный - фото 11
Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный - фото 12
Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный - фото 13
Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный - фото 14
Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
10000
Общее количество кнопок
9
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный - фото 3
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  • Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный - фото 6
  • Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный - фото 7
  • Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный - фото 8
  • Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный - фото 9
  • Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный - фото 10
  • Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный - фото 11
  • Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный - фото 12
  • Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный - фото 13
  • Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный - фото 14
  • Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 397091
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный
1 850 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
10000
Общее количество кнопок
9
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
73х44х130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х15х6
Вес, г.
350

Описание товара Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный

Мышь проводная A4Tech Bloody X5 Max с профессиональным сенсором BC3332-A - это отличный выбор для любого киберспортсмена. Высокое разрешение, достигающее 10000 dpi, в сочетании с четырьмя настройками производительности обеспечит вам управляемость и точность там, где особенно важна быстрота реакции. Пять предустановленных значений разрешения и индивидуальная настройка - это возможность отрегулировать параметры работы мыши под себя для последовательного реагирования и исключительной точности отслеживания на любой скорости. Модель A4Tech Bloody X5 Max располагает возможностью выбора одного из четырех уровней частоты опроса (125, 500, 1000 и 2000 Гц) для конкретной игровой сессии. Манипулятор, разработанный для управления правой рукой, предусматривает боковые прорезиненные вставки на пластиковом корпусе для уверенного и надежного хвата. Строгий черный цвет дополняется RGB-подсветкой с возможностью выбора одного из 12 эффектов. В оснащении манипулятора присутствует пять кнопок с возможностью их программирования на выполнение определенных действий.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный

Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Хадижат С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная Берем уже второй раз
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2024
Надежда Л.

Достоинства:


Комментарий:
В руке лежит как роднулька, мне очень комфортно с ней работать.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2024
Кирилл К.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги отличный товар рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2024
Даниил М.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает, полностью оправдывает свою цену
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2024
Руслан Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Супер и все Не за 7 тыс и супер
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась мышь, только клик враво колесиком сломан.
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2024
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая мышь, очень удобная, большой диапазон настроек, можно легко и быстро настроить под себя. Кнопки спрятанные снизу вообще отличное решение. Но провод в резиновой оплетке немного огорчает.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену ничего не найти, долго сравнивал
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2024
Дарья И.

Достоинства:


Комментарий:
1) материалы и сборка - супер, люфта нет, скролл отлично себя ведет 2) настройка без софта - удобно 3) не для маленькой руки и не для пальцевого хвата, чем-то напоминает старый DeathAdder, только приятнее и удобнее 4) порадовали прорезиненные боковины и запасные лапки в наборе, для игр из дома - супер)
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2024
Константин Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, пришла за 5 дней
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2024
Айнур Х.

Достоинства:


Комментарий:
Изменили материал пластика, покупал ещё первых версий, купил вторую, резиновые накладки теперь пластик.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2023
Матвей М.

Достоинства:


Комментарий:
Прилагаю фотографии ,чтоб внести ясность. У меня не самая маленькая ладонь, и очень много мышек мне неудобно держать в руке - мелковаты. Специально искал крупную мышку - и нашел! )) В моей ладони лежит удобно, хват - ладонный, не тяжелая, из пальцев не выскакивает даже когда рука вспотевает. Сенсор запаришься срывать, Сплошные плюсы , а не мышь. Но, есть и несколько минусов - острые грани у основания мышки - тактильно не очень приятно, и боковая кнопка 4 далековато находится, возможно, было бы удобнее, если боковые кнопки находились одна над другой. В итоге - 5 звезд из 5, мне понравилась мышка, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2023
Katrina R.

Достоинства:


Комментарий:
мужчина остался доволен подарком
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2022
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Звук клика обычный. Не тихое нажатие.
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2022
Глеб П.

Достоинства:


Комментарий:
Приятная комп мышь, удобно лежит в руке, простая смена подсветка, и Доп кнопки которые пригодятся в быту :) Советую опытным юзерам и всем остальным
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2022
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
отличная эоэргономичная мышка, топ за эту сумму
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2022
Тепляков Алексей

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену оч достойная мышь, советую
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2022
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Бюджетная для игровой, но норм
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2022
Ярослав Н.

Достоинства:


Комментарий:
за свой цену отличная мышка
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2022
Антон Н.

Достоинства:


Комментарий:
Вещь. Отличное качество материала, очень приятное. Клики не такие громкие, после моей x7 гораздо тише, люфтов нет. Настройки не сбиваются. Скольжение, просто бомба, как профессиональная фигуристка на льду Отличный отклик. В первую очередь спасибо продавцу за цену ну и самому производителю. 5лет просидел на мышки x7 пока не начал тупит лазер...



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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
10000
Общее количество кнопок
9
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
73х44х130
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная A4Tech Bloody X5 Max с профессиональным сенсором BC3332-A - это отличный выбор для любого киберспортсмена. Высокое разрешение, достигающее 10000 dpi, в сочетании с четырьмя настройками производительности обеспечит вам управляемость и точность там, где особенно важна быстрота реакции. Пять предустановленных значений разрешения и индивидуальная настройка - это возможность отрегулировать параметры работы мыши под себя для последовательного реагирования и исключительной точности отслеживания на любой скорости. Модель A4Tech Bloody X5 Max располагает возможностью выбора одного из четырех уровней частоты опроса (125, 500, 1000 и 2000 Гц) для конкретной игровой сессии. Манипулятор, разработанный для управления правой рукой, предусматривает боковые прорезиненные вставки на пластиковом корпусе для уверенного и надежного хвата. Строгий черный цвет дополняется RGB-подсветкой с возможностью выбора одного из 12 эффектов. В оснащении манипулятора присутствует пять кнопок с возможностью их программирования на выполнение определенных действий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Хадижат С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная Берем уже второй раз
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2024
Надежда Л.

Достоинства:


Комментарий:
В руке лежит как роднулька, мне очень комфортно с ней работать.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2024
Кирилл К.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги отличный товар рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2024
Даниил М.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает, полностью оправдывает свою цену
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2024
Руслан Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Супер и все Не за 7 тыс и супер
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась мышь, только клик враво колесиком сломан.
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2024
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая мышь, очень удобная, большой диапазон настроек, можно легко и быстро настроить под себя. Кнопки спрятанные снизу вообще отличное решение. Но провод в резиновой оплетке немного огорчает.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену ничего не найти, долго сравнивал
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2024
Дарья И.

Достоинства:


Комментарий:
1) материалы и сборка - супер, люфта нет, скролл отлично себя ведет 2) настройка без софта - удобно 3) не для маленькой руки и не для пальцевого хвата, чем-то напоминает старый DeathAdder, только приятнее и удобнее 4) порадовали прорезиненные боковины и запасные лапки в наборе, для игр из дома - супер)
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2024
Константин Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, пришла за 5 дней
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2024
Айнур Х.

Достоинства:


Комментарий:
Изменили материал пластика, покупал ещё первых версий, купил вторую, резиновые накладки теперь пластик.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2023
Матвей М.

Достоинства:


Комментарий:
Прилагаю фотографии ,чтоб внести ясность. У меня не самая маленькая ладонь, и очень много мышек мне неудобно держать в руке - мелковаты. Специально искал крупную мышку - и нашел! )) В моей ладони лежит удобно, хват - ладонный, не тяжелая, из пальцев не выскакивает даже когда рука вспотевает. Сенсор запаришься срывать, Сплошные плюсы , а не мышь. Но, есть и несколько минусов - острые грани у основания мышки - тактильно не очень приятно, и боковая кнопка 4 далековато находится, возможно, было бы удобнее, если боковые кнопки находились одна над другой. В итоге - 5 звезд из 5, мне понравилась мышка, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2023
Katrina R.

Достоинства:


Комментарий:
мужчина остался доволен подарком
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2022
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Звук клика обычный. Не тихое нажатие.
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2022
Глеб П.

Достоинства:


Комментарий:
Приятная комп мышь, удобно лежит в руке, простая смена подсветка, и Доп кнопки которые пригодятся в быту :) Советую опытным юзерам и всем остальным
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2022
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
отличная эоэргономичная мышка, топ за эту сумму
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2022
Тепляков Алексей

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену оч достойная мышь, советую
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2022
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Бюджетная для игровой, но норм
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2022
Ярослав Н.

Достоинства:


Комментарий:
за свой цену отличная мышка
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2022
Антон Н.

Достоинства:


Комментарий:
Вещь. Отличное качество материала, очень приятное. Клики не такие громкие, после моей x7 гораздо тише, люфтов нет. Настройки не сбиваются. Скольжение, просто бомба, как профессиональная фигуристка на льду Отличный отклик. В первую очередь спасибо продавцу за цену ну и самому производителю. 5лет просидел на мышки x7 пока не начал тупит лазер...


Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1850 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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