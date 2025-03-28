Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный
Мышь проводная A4Tech Bloody X5 Max с профессиональным сенсором BC3332-A - это отличный выбор для любого киберспортсмена. Высокое разрешение, достигающее 10000 dpi, в сочетании с четырьмя настройками производительности обеспечит вам управляемость и точность там, где особенно важна быстрота реакции. Пять предустановленных значений разрешения и индивидуальная настройка - это возможность отрегулировать параметры работы мыши под себя для последовательного реагирования и исключительной точности отслеживания на любой скорости. Модель A4Tech Bloody X5 Max располагает возможностью выбора одного из четырех уровней частоты опроса (125, 500, 1000 и 2000 Гц) для конкретной игровой сессии. Манипулятор, разработанный для управления правой рукой, предусматривает боковые прорезиненные вставки на пластиковом корпусе для уверенного и надежного хвата. Строгий черный цвет дополняется RGB-подсветкой с возможностью выбора одного из 12 эффектов. В оснащении манипулятора присутствует пять кнопок с возможностью их программирования на выполнение определенных действий.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech, A4Tech Bloody
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech, A4Tech Bloody
Достоинства:
Комментарий:
Отличная Берем уже второй раз
Достоинства:
Комментарий:
В руке лежит как роднулька, мне очень комфортно с ней работать.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги отличный товар рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, полностью оправдывает свою цену
Достоинства:
Комментарий:
Супер и все Не за 7 тыс и супер
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась мышь, только клик враво колесиком сломан.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая мышь, очень удобная, большой диапазон настроек, можно легко и быстро настроить под себя. Кнопки спрятанные снизу вообще отличное решение. Но провод в резиновой оплетке немного огорчает.
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену ничего не найти, долго сравнивал
Достоинства:
Комментарий:
1) материалы и сборка - супер, люфта нет, скролл отлично себя ведет 2) настройка без софта - удобно 3) не для маленькой руки и не для пальцевого хвата, чем-то напоминает старый DeathAdder, только приятнее и удобнее 4) порадовали прорезиненные боковины и запасные лапки в наборе, для игр из дома - супер)
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, пришла за 5 дней
Достоинства:
Комментарий:
Изменили материал пластика, покупал ещё первых версий, купил вторую, резиновые накладки теперь пластик.
Достоинства:
Комментарий:
Прилагаю фотографии ,чтоб внести ясность. У меня не самая маленькая ладонь, и очень много мышек мне неудобно держать в руке - мелковаты. Специально искал крупную мышку - и нашел! )) В моей ладони лежит удобно, хват - ладонный, не тяжелая, из пальцев не выскакивает даже когда рука вспотевает. Сенсор запаришься срывать, Сплошные плюсы , а не мышь. Но, есть и несколько минусов - острые грани у основания мышки - тактильно не очень приятно, и боковая кнопка 4 далековато находится, возможно, было бы удобнее, если боковые кнопки находились одна над другой. В итоге - 5 звезд из 5, мне понравилась мышка, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
мужчина остался доволен подарком
Достоинства:
Комментарий:
Звук клика обычный. Не тихое нажатие.
Достоинства:
Комментарий:
Приятная комп мышь, удобно лежит в руке, простая смена подсветка, и Доп кнопки которые пригодятся в быту :) Советую опытным юзерам и всем остальным
Достоинства:
Комментарий:
отличная эоэргономичная мышка, топ за эту сумму
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену оч достойная мышь, советую
Достоинства:
Комментарий:
Бюджетная для игровой, но норм
Достоинства:
Комментарий:
за свой цену отличная мышка
Достоинства:
Комментарий:
Вещь. Отличное качество материала, очень приятное. Клики не такие громкие, после моей x7 гораздо тише, люфтов нет. Настройки не сбиваются. Скольжение, просто бомба, как профессиональная фигуристка на льду Отличный отклик. В первую очередь спасибо продавцу за цену ну и самому производителю. 5лет просидел на мышки x7 пока не начал тупит лазер...
Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody X5 Max черный
Достоинства:
Комментарий:
Отличная Берем уже второй раз
Достоинства:
Комментарий:
В руке лежит как роднулька, мне очень комфортно с ней работать.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги отличный товар рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, полностью оправдывает свою цену
Достоинства:
Комментарий:
Супер и все Не за 7 тыс и супер
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась мышь, только клик враво колесиком сломан.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая мышь, очень удобная, большой диапазон настроек, можно легко и быстро настроить под себя. Кнопки спрятанные снизу вообще отличное решение. Но провод в резиновой оплетке немного огорчает.
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену ничего не найти, долго сравнивал
Достоинства:
Комментарий:
1) материалы и сборка - супер, люфта нет, скролл отлично себя ведет 2) настройка без софта - удобно 3) не для маленькой руки и не для пальцевого хвата, чем-то напоминает старый DeathAdder, только приятнее и удобнее 4) порадовали прорезиненные боковины и запасные лапки в наборе, для игр из дома - супер)
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, пришла за 5 дней
Достоинства:
Комментарий:
Изменили материал пластика, покупал ещё первых версий, купил вторую, резиновые накладки теперь пластик.
Достоинства:
Комментарий:
Прилагаю фотографии ,чтоб внести ясность. У меня не самая маленькая ладонь, и очень много мышек мне неудобно держать в руке - мелковаты. Специально искал крупную мышку - и нашел! )) В моей ладони лежит удобно, хват - ладонный, не тяжелая, из пальцев не выскакивает даже когда рука вспотевает. Сенсор запаришься срывать, Сплошные плюсы , а не мышь. Но, есть и несколько минусов - острые грани у основания мышки - тактильно не очень приятно, и боковая кнопка 4 далековато находится, возможно, было бы удобнее, если боковые кнопки находились одна над другой. В итоге - 5 звезд из 5, мне понравилась мышка, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
мужчина остался доволен подарком
Достоинства:
Комментарий:
Звук клика обычный. Не тихое нажатие.
Достоинства:
Комментарий:
Приятная комп мышь, удобно лежит в руке, простая смена подсветка, и Доп кнопки которые пригодятся в быту :) Советую опытным юзерам и всем остальным
Достоинства:
Комментарий:
отличная эоэргономичная мышка, топ за эту сумму
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену оч достойная мышь, советую
Достоинства:
Комментарий:
Бюджетная для игровой, но норм
Достоинства:
Комментарий:
за свой цену отличная мышка
Достоинства:
Комментарий:
Вещь. Отличное качество материала, очень приятное. Клики не такие громкие, после моей x7 гораздо тише, люфтов нет. Настройки не сбиваются. Скольжение, просто бомба, как профессиональная фигуристка на льду Отличный отклик. В первую очередь спасибо продавцу за цену ну и самому производителю. 5лет просидел на мышки x7 пока не начал тупит лазер...