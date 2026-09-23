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Мышь Logitech G502 HERO Corded Gaming Mouse USB Black 910-005471 купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech G502 HERO Corded Gaming Mouse USB Black 910-005471

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Мышь Logitech G502 HERO Corded Gaming Mouse USB Black 910-005471 - фото 5
Мышь Logitech G502 HERO Corded Gaming Mouse USB Black 910-005471 - фото 6
Мышь Logitech G502 HERO Corded Gaming Mouse USB Black 910-005471 - фото 7
Мышь Logitech G502 HERO Corded Gaming Mouse USB Black 910-005471 - фото 8
Мышь Logitech G502 HERO Corded Gaming Mouse USB Black 910-005471 - фото 9
Мышь Logitech G502 HERO Corded Gaming Mouse USB Black 910-005471 - фото 10
Мышь Logitech G502 HERO Corded Gaming Mouse USB Black 910-005471 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
11
Интерфейс подключения
USB Type-A
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  • Мышь Logitech G502 HERO Corded Gaming Mouse USB Black 910-005471 - фото 2
  • Мышь Logitech G502 HERO Corded Gaming Mouse USB Black 910-005471 - фото 3
  • Мышь Logitech G502 HERO Corded Gaming Mouse USB Black 910-005471 - фото 4
  • Мышь Logitech G502 HERO Corded Gaming Mouse USB Black 910-005471 - фото 5
  • Мышь Logitech G502 HERO Corded Gaming Mouse USB Black 910-005471 - фото 6
  • Мышь Logitech G502 HERO Corded Gaming Mouse USB Black 910-005471 - фото 7
  • Мышь Logitech G502 HERO Corded Gaming Mouse USB Black 910-005471 - фото 8
  • Мышь Logitech G502 HERO Corded Gaming Mouse USB Black 910-005471 - фото 9
  • Мышь Logitech G502 HERO Corded Gaming Mouse USB Black 910-005471 - фото 10
  • Мышь Logitech G502 HERO Corded Gaming Mouse USB Black 910-005471 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605703
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Logitech G502 HERO Corded Gaming Mouse USB Black 910-005471
2 710 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
11
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2.1
Габариты (ШxВxД), мм
75х40х132
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
300

Описание товара Мышь Logitech G502 HERO Corded Gaming Mouse USB Black 910-005471

Logitech G502 HERO - проводная игровая мышь с датчиком HERO 25K, ориентированная на требовательных игроков и киберспортивные дисциплины. Модель сочетает высокую точность отслеживания до 25 600 dpi, 11 программируемых кнопок и настраиваемый вес корпуса.

Для каких игр и пользователей

G502 HERO подойдёт для шутеров, MOBA, RPG и других жанров, где важны точность наведения и доступ к множеству команд под пальцами. Эргономичная форма под правую руку и вес около 121 г (с возможностью настройки добавочными грузиками до +18 г) делают её удобной для ладонного и "когтевого" хвата.

Ключевые особенности

Оптический сенсор HERO 25K обеспечивает отслеживание до 400+ IPS и ускорения свыше 40G без сглаживания и фильтрации, что даёт предсказуемый отклик в любых условиях. 11 программируемых кнопок и встроенная память до 5 профилей позволяют настроить макросы, DPI и функции под разные игры и хранить их прямо в мыши. Колесо прокрутки поддерживает режим пошаговой и сверхбыстрой прокрутки, а RGB-подсветка LIGHTSYNC синхронизируется с другими устройствами Logitech G.

Важные нюансы перед покупкой

Мышь проводная, с USB-кабелем длиной около 2.1 м, что надёжно для игр, но требует аккуратной укладки кабеля на столе. Из-за достаточно большого корпуса и массы она может показаться тяжёлой любителям лёгких мышей, зато даёт превосходную стабильность при точных движениях.

Отзывы о товаре Мышь Logitech G502 HERO Corded Gaming Mouse USB Black 910-005471




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
11
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2.1
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
75х40х132
Страна производитель
Китай
Описание

Logitech G502 HERO - проводная игровая мышь с датчиком HERO 25K, ориентированная на требовательных игроков и киберспортивные дисциплины. Модель сочетает высокую точность отслеживания до 25 600 dpi, 11 программируемых кнопок и настраиваемый вес корпуса.

Для каких игр и пользователей

G502 HERO подойдёт для шутеров, MOBA, RPG и других жанров, где важны точность наведения и доступ к множеству команд под пальцами. Эргономичная форма под правую руку и вес около 121 г (с возможностью настройки добавочными грузиками до +18 г) делают её удобной для ладонного и "когтевого" хвата.

Ключевые особенности

Оптический сенсор HERO 25K обеспечивает отслеживание до 400+ IPS и ускорения свыше 40G без сглаживания и фильтрации, что даёт предсказуемый отклик в любых условиях. 11 программируемых кнопок и встроенная память до 5 профилей позволяют настроить макросы, DPI и функции под разные игры и хранить их прямо в мыши. Колесо прокрутки поддерживает режим пошаговой и сверхбыстрой прокрутки, а RGB-подсветка LIGHTSYNC синхронизируется с другими устройствами Logitech G.

Важные нюансы перед покупкой

Мышь проводная, с USB-кабелем длиной около 2.1 м, что надёжно для игр, но требует аккуратной укладки кабеля на столе. Из-за достаточно большого корпуса и массы она может показаться тяжёлой любителям лёгких мышей, зато даёт превосходную стабильность при точных движениях.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech G502 HERO Corded Gaming Mouse USB Black 910-005471 - купить по цене 2710 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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