Описание товара Мышь Logitech G502 HERO Corded Gaming Mouse USB Black 910-005471

Logitech G502 HERO - проводная игровая мышь с датчиком HERO 25K, ориентированная на требовательных игроков и киберспортивные дисциплины. Модель сочетает высокую точность отслеживания до 25 600 dpi, 11 программируемых кнопок и настраиваемый вес корпуса.

Для каких игр и пользователей

G502 HERO подойдёт для шутеров, MOBA, RPG и других жанров, где важны точность наведения и доступ к множеству команд под пальцами. Эргономичная форма под правую руку и вес около 121 г (с возможностью настройки добавочными грузиками до +18 г) делают её удобной для ладонного и "когтевого" хвата.

Ключевые особенности

Оптический сенсор HERO 25K обеспечивает отслеживание до 400+ IPS и ускорения свыше 40G без сглаживания и фильтрации, что даёт предсказуемый отклик в любых условиях. 11 программируемых кнопок и встроенная память до 5 профилей позволяют настроить макросы, DPI и функции под разные игры и хранить их прямо в мыши. Колесо прокрутки поддерживает режим пошаговой и сверхбыстрой прокрутки, а RGB-подсветка LIGHTSYNC синхронизируется с другими устройствами Logitech G.

Важные нюансы перед покупкой

Мышь проводная, с USB-кабелем длиной около 2.1 м, что надёжно для игр, но требует аккуратной укладки кабеля на столе. Из-за достаточно большого корпуса и массы она может показаться тяжёлой любителям лёгких мышей, зато даёт превосходную стабильность при точных движениях.