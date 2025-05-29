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Мышь Razer Cobra (RZ01-04650100-R3M1) купить с доставкой в Москве
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Мышь Razer Cobra (RZ01-04650100-R3M1)

34 Отзывы
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Мышь Razer Cobra (RZ01-04650100-R3M1) - фото 1
Мышь Razer Cobra (RZ01-04650100-R3M1) - фото 2
Мышь Razer Cobra (RZ01-04650100-R3M1) - фото 3
Мышь Razer Cobra (RZ01-04650100-R3M1) - фото 4
Мышь Razer Cobra (RZ01-04650100-R3M1) - фото 5
Мышь Razer Cobra (RZ01-04650100-R3M1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
  • Мышь Razer Cobra (RZ01-04650100-R3M1) - фото 1
  • Мышь Razer Cobra (RZ01-04650100-R3M1) - фото 2
  • Мышь Razer Cobra (RZ01-04650100-R3M1) - фото 3
  • Мышь Razer Cobra (RZ01-04650100-R3M1) - фото 4
  • Мышь Razer Cobra (RZ01-04650100-R3M1) - фото 5
  • Мышь Razer Cobra (RZ01-04650100-R3M1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648738
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Razer Cobra (RZ01-04650100-R3M1)
2 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
62.5x38.1x119.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х5
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Razer Cobra (RZ01-04650100-R3M1)

Мышь проводная Razer Cobra [RZ01-04650100-R3M1] синхронизируется с подходящим устройством через кабель с тканевой оплеткой, которая защищает от появления заломов. Программируемые кнопки в количестве 6 штук служат для быстрого доступа к игровым действиям. Модель работает на основе оптического светодиодного сенсора, обуславливающего маневренное управление и точное наведение курсора. Мышь проводная Razer Cobra [RZ01-04650100-R3M1] обладает встроенной памятью. Пользователю не требуется повторный выбор настроек при использовании манипулятора с различными устройствами. Корпус из матового пластика устойчив к оседанию пыли. Форма соответствует анатомическим особенностям правой и левой ладоней. RGB-подсветка делает аксессуар заметнее среди иной периферии.

Отзывы о товаре Мышь Razer Cobra (RZ01-04650100-R3M1)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Alex G.

Достоинства:


Комментарий:
работает без нареканий. по высоте низковата ( для людей с небольшими ладонями подойдет). для остальных Basilisk V3 и 2 отличные варианты.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Григорий М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь, сборка по качеству такая же, как и в девайсе с мвидео. Сразу скачались драйвера, приложение определило мышь верно. Все гуд короче
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Rabetas

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка, оригинальная но для меня маленькая
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Егор В.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышка бралась в подарок
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Аманжол С.

Достоинства:


Комментарий:
пока все нормально, после месяца использования обновлю отзыв
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка. удобная. Единственный минус довольно громкие клики
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
НАТАЛЬЯ Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышка лёгкая привык через 1 месяц
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Евгений Алексеевич

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Мышка служит верой и правдой. Дефектов и нареканий не выявлено.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Супер Крутая мышь ,удобная плавная в скольжении ,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Ольга И.

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное!!! Сын доволен!!!
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Темур А.

Достоинства:


Комментарий:
Топ. Оригинал. Приложение само нашло себя на пк. Быстро все установил. Радуюсь. Лёгкая. Приятная на ощупь. Спасибо продавцу. От души братец
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
мышь супер, очень легкая, отзывчивая, небольшие размеры, приятная подсветка, мягкий податливый провод в тканевой оплетке, цепкое колесико с мягкой резиновой дорожкой с четким позиционированием, шершавая поверхность для лучшего пальцевого хвата.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Кирилл К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь. В Razer Synapse сразу же определилась и дала себя настроить. Легкая (после моей ~90 г. мыши); кабель в оплетке из паракорда по весу не ощущается вообще, будто бы его нет; подсветка не раздражает и просто приятно дополняет визуал. Спасибо за товар. Буду пользоваться, надеюсь прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
максим р.

Достоинства:


Комментарий:
Самая удобная мышка, всё идеально.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
все устраивает, лёгкая, сенсор работает как надо
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь чуть больше месяца, менял свою Bloody AL90 которой более 6 лет, только из-за того что на левой кнопке отклеился резиновый грипс. В целом данная мышь приятная, легкая, хорошая сборка, минималистичная что + для меня. Из нюансов из-за того что моя Bloody AL90 была больше, неделю привыкал к меньшим габаритам и было дискомфортно, вплоть до того что подумывал о замене. Так-же софт от рейзер 4 поколения не обнаруживал данную мышь, пришлось ставить 3 и там было все хорошо, поставил и все те же функции работают. Возможно из минусов, то что она заметно шумновата.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Фанис Г.

Достоинства:


Комментарий:
По сравнению с Дезаддером очень легкая (104 против 58 гр) Светится, высокая чувствительность, кабель с тканевой оплёткой
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
сначала написал гневный отзыв теперь исправляю, мышь весит 58 г, нужно было читать характеристики. Оригинал 100%, всё работает, мышь летает, уже настроил под себя. Но моё мнение, лучше Logitech G102 lightsync, она дешевле, тяжелее, да там DPI менше, но кому нужен 8500, а так пока что буду пользовался. Материал классный , цепкий, мышь хорошо ведёт себя на коврике, провод не мешает.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Данил П.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу, во первых быстро, во вторых упаковка была без вмятин и пробоев, в третьих мышь определилась в ПО. Ранее пользовался hyperx surgefire , крайне удобная лично для меня , но появился дабл клик, и ценник вырос с 3 до 5.5~, ну за 4 года считаю норм прослужила. Эту взял не прогадал, привык моментально, по размерам чууууть чуть меньше предыдущей , раньше не пользовался ни рейзер, ни такими ЛЕГКИМИ мышками, прям супер , очень понравилась, клики для меня не громкие, упругие, эргономика отличная, колесико тихое, подсветка ненавязчивая и можно настроить в по , провод достаточно гибкий и кстати очень длинный, надеюсь прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Данила М.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасная мышь сборка имба
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Николай Г.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная, настраивается подсветка, хорошо работает скролл.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь. Удобная шустрая. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка, на удивление очень лёгкая, по размерам думал немного больше, но это не страшно сидит хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Vlad K.

Достоинства:


Комментарий:
отличная компактная мышь, работает, спасибо)
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Архип И.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышка, легкая ПО сразу после первого включения выскакивает очень годный девайс.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Надежда К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка,шустрая,эргономичный.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Яков К.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка вроде хорошая, но пока не могу к ней привыкнуть в кс2, до этого тоже рейзор мышка была, но та больше и тяжелее, после многих лет с лёгкой и маленькой мышкой непривычно играть, хотя сама мышь хорошая, надеюсь она улучшит мою игру современнем.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Дарья

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь, невесомая, шнур воздушный длинный
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. По сравнению с bloody p85 более узкая и ощутимо легче,скользит лучше. Для ладони 17 на 8 кажется чуть чуть маленькой,но не критично,быстро привык.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь за свои деньги, лёгкая, удобная, красивая.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Егор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь, не срывает сенсор
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Виолетта В.

Достоинства:


Комментарий:
пролил случайно на него чай, отряхнул, думал работать не будет, но ей все равно, вообще мышка класс с ковриком очень сочетается. в руке лежит как пистолет в кабуре, с каждым нажатием понимаешь что купил не зря
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Думитру Ф.

Достоинства:


Комментарий:
мышка как мышка. проблем во время эксплуатации не обнаружено, дрова и сопутствующие утилиты подкашиваются автоматически при наличии интернеьа
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Марк А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший Микки-Маус , звук нажатий специфический, не такое как у всех мышек, однозначно +, настраивать подсветку можно в оригинальном софте, опрелилась как оригинал, провод не путается , еще отличный плюс это ее размер- среднее меньше среднего



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
62.5x38.1x119.6
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная Razer Cobra [RZ01-04650100-R3M1] синхронизируется с подходящим устройством через кабель с тканевой оплеткой, которая защищает от появления заломов. Программируемые кнопки в количестве 6 штук служат для быстрого доступа к игровым действиям. Модель работает на основе оптического светодиодного сенсора, обуславливающего маневренное управление и точное наведение курсора. Мышь проводная Razer Cobra [RZ01-04650100-R3M1] обладает встроенной памятью. Пользователю не требуется повторный выбор настроек при использовании манипулятора с различными устройствами. Корпус из матового пластика устойчив к оседанию пыли. Форма соответствует анатомическим особенностям правой и левой ладоней. RGB-подсветка делает аксессуар заметнее среди иной периферии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Alex G.

Достоинства:


Комментарий:
работает без нареканий. по высоте низковата ( для людей с небольшими ладонями подойдет). для остальных Basilisk V3 и 2 отличные варианты.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Григорий М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь, сборка по качеству такая же, как и в девайсе с мвидео. Сразу скачались драйвера, приложение определило мышь верно. Все гуд короче
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Rabetas

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка, оригинальная но для меня маленькая
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Егор В.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышка бралась в подарок
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Аманжол С.

Достоинства:


Комментарий:
пока все нормально, после месяца использования обновлю отзыв
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка. удобная. Единственный минус довольно громкие клики
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
НАТАЛЬЯ Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышка лёгкая привык через 1 месяц
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Евгений Алексеевич

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Мышка служит верой и правдой. Дефектов и нареканий не выявлено.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Супер Крутая мышь ,удобная плавная в скольжении ,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Ольга И.

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное!!! Сын доволен!!!
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Темур А.

Достоинства:


Комментарий:
Топ. Оригинал. Приложение само нашло себя на пк. Быстро все установил. Радуюсь. Лёгкая. Приятная на ощупь. Спасибо продавцу. От души братец
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
мышь супер, очень легкая, отзывчивая, небольшие размеры, приятная подсветка, мягкий податливый провод в тканевой оплетке, цепкое колесико с мягкой резиновой дорожкой с четким позиционированием, шершавая поверхность для лучшего пальцевого хвата.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Кирилл К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь. В Razer Synapse сразу же определилась и дала себя настроить. Легкая (после моей ~90 г. мыши); кабель в оплетке из паракорда по весу не ощущается вообще, будто бы его нет; подсветка не раздражает и просто приятно дополняет визуал. Спасибо за товар. Буду пользоваться, надеюсь прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
максим р.

Достоинства:


Комментарий:
Самая удобная мышка, всё идеально.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
все устраивает, лёгкая, сенсор работает как надо
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь чуть больше месяца, менял свою Bloody AL90 которой более 6 лет, только из-за того что на левой кнопке отклеился резиновый грипс. В целом данная мышь приятная, легкая, хорошая сборка, минималистичная что + для меня. Из нюансов из-за того что моя Bloody AL90 была больше, неделю привыкал к меньшим габаритам и было дискомфортно, вплоть до того что подумывал о замене. Так-же софт от рейзер 4 поколения не обнаруживал данную мышь, пришлось ставить 3 и там было все хорошо, поставил и все те же функции работают. Возможно из минусов, то что она заметно шумновата.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Фанис Г.

Достоинства:


Комментарий:
По сравнению с Дезаддером очень легкая (104 против 58 гр) Светится, высокая чувствительность, кабель с тканевой оплёткой
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
сначала написал гневный отзыв теперь исправляю, мышь весит 58 г, нужно было читать характеристики. Оригинал 100%, всё работает, мышь летает, уже настроил под себя. Но моё мнение, лучше Logitech G102 lightsync, она дешевле, тяжелее, да там DPI менше, но кому нужен 8500, а так пока что буду пользовался. Материал классный , цепкий, мышь хорошо ведёт себя на коврике, провод не мешает.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Данил П.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу, во первых быстро, во вторых упаковка была без вмятин и пробоев, в третьих мышь определилась в ПО. Ранее пользовался hyperx surgefire , крайне удобная лично для меня , но появился дабл клик, и ценник вырос с 3 до 5.5~, ну за 4 года считаю норм прослужила. Эту взял не прогадал, привык моментально, по размерам чууууть чуть меньше предыдущей , раньше не пользовался ни рейзер, ни такими ЛЕГКИМИ мышками, прям супер , очень понравилась, клики для меня не громкие, упругие, эргономика отличная, колесико тихое, подсветка ненавязчивая и можно настроить в по , провод достаточно гибкий и кстати очень длинный, надеюсь прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Данила М.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасная мышь сборка имба
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Николай Г.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная, настраивается подсветка, хорошо работает скролл.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь. Удобная шустрая. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка, на удивление очень лёгкая, по размерам думал немного больше, но это не страшно сидит хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Vlad K.

Достоинства:


Комментарий:
отличная компактная мышь, работает, спасибо)
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Архип И.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышка, легкая ПО сразу после первого включения выскакивает очень годный девайс.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Надежда К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка,шустрая,эргономичный.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Яков К.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка вроде хорошая, но пока не могу к ней привыкнуть в кс2, до этого тоже рейзор мышка была, но та больше и тяжелее, после многих лет с лёгкой и маленькой мышкой непривычно играть, хотя сама мышь хорошая, надеюсь она улучшит мою игру современнем.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Дарья

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь, невесомая, шнур воздушный длинный
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. По сравнению с bloody p85 более узкая и ощутимо легче,скользит лучше. Для ладони 17 на 8 кажется чуть чуть маленькой,но не критично,быстро привык.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь за свои деньги, лёгкая, удобная, красивая.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Егор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь, не срывает сенсор
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Виолетта В.

Достоинства:


Комментарий:
пролил случайно на него чай, отряхнул, думал работать не будет, но ей все равно, вообще мышка класс с ковриком очень сочетается. в руке лежит как пистолет в кабуре, с каждым нажатием понимаешь что купил не зря
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Думитру Ф.

Достоинства:


Комментарий:
мышка как мышка. проблем во время эксплуатации не обнаружено, дрова и сопутствующие утилиты подкашиваются автоматически при наличии интернеьа
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Марк А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший Микки-Маус , звук нажатий специфический, не такое как у всех мышек, однозначно +, настраивать подсветку можно в оригинальном софте, опрелилась как оригинал, провод не путается , еще отличный плюс это ее размер- среднее меньше среднего


Купить Мышь Razer Cobra (RZ01-04650100-R3M1) - по цене 2930 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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