Мышь Logitech G402 Hyperion Fury черная (910-004073)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640501
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Габариты (ШxВxД), мм
41x136x72
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х5
Вес, г.
200
Описание товара Мышь Logitech G402 Hyperion Fury черная (910-004073)
Мышь Logitech G402 Hyperion Fury оснащена оптическим датчиком (на основе технологии Delta Zero от Logitech) и гибридным датчиком, созданным по нашей эксклюзивной технологии Fusion Engine. Благодаря этому скорость отслеживания возрастает до 500 дюймов в секунду.
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Габариты (ШxВxД), мм
41x136x72
Страна производитель
Китай
Мышь Logitech G402 Hyperion Fury оснащена оптическим датчиком (на основе технологии Delta Zero от Logitech) и гибридным датчиком, созданным по нашей эксклюзивной технологии Fusion Engine. Благодаря этому скорость отслеживания возрастает до 500 дюймов в секунду.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Logitech G402 Hyperion Fury черная (910-004073) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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