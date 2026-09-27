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Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389)

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Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 1
Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 2
Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 3
Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 4
Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 5
Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 6
Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 7
Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 8
Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 9
Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 10
Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 11
Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 12
Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 13
Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 14
Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 15
Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 16
Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 17
Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 18
Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
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  • Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 2
  • Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 3
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  • Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 5
  • Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 6
  • Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 7
  • Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 8
  • Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 9
  • Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 10
  • Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 11
  • Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 12
  • Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 13
  • Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 14
  • Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 15
  • Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 16
  • Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 17
  • Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 18
  • Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 620742
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389)
2 850 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389)

Мышь Logitech — это стильное и многофункциональное устройство, созданное специально для работы с ПК. Элегантный белый цвет придаёт мыши современный и утончённый вид, который прекрасно впишется в любой рабочий интерьер. С лёгким весом в 76 грамм, эта мышь обеспечивает комфортное использование в течение всего дня, не утомляя руку. Беспроводное подключение через Bluetooth позволяет избавиться от лишних проводов на рабочем столе и обеспечивает свободу перемещений в радиусе до 10 метров, что позволяет удобно работать в различных условиях и конфигурациях рабочего пространства. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi гарантирует чёткое и плавное отслеживание движений, обеспечивая точность и скорость выполнения всех необходимых задач. Мышь Logitech — это идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество, надёжность и удобство в использовании технологий. Она прекрасно подходит как для повседневной работы, так и для более требовательных офисных и творческих задач.



Теги товара: С bluetooth, Белые

Отзывы о товаре Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech — это стильное и многофункциональное устройство, созданное специально для работы с ПК. Элегантный белый цвет придаёт мыши современный и утончённый вид, который прекрасно впишется в любой рабочий интерьер. С лёгким весом в 76 грамм, эта мышь обеспечивает комфортное использование в течение всего дня, не утомляя руку. Беспроводное подключение через Bluetooth позволяет избавиться от лишних проводов на рабочем столе и обеспечивает свободу перемещений в радиусе до 10 метров, что позволяет удобно работать в различных условиях и конфигурациях рабочего пространства. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi гарантирует чёткое и плавное отслеживание движений, обеспечивая точность и скорость выполнения всех необходимых задач. Мышь Logitech — это идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество, надёжность и удобство в использовании технологий. Она прекрасно подходит как для повседневной работы, так и для более требовательных офисных и творческих задач.


Теги товара: С bluetooth, Белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389) – стоимость товара 2850 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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