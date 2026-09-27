Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389)
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389)
Мышь Logitech — это стильное и многофункциональное устройство, созданное специально для работы с ПК. Элегантный белый цвет придаёт мыши современный и утончённый вид, который прекрасно впишется в любой рабочий интерьер. С лёгким весом в 76 грамм, эта мышь обеспечивает комфортное использование в течение всего дня, не утомляя руку. Беспроводное подключение через Bluetooth позволяет избавиться от лишних проводов на рабочем столе и обеспечивает свободу перемещений в радиусе до 10 метров, что позволяет удобно работать в различных условиях и конфигурациях рабочего пространства. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi гарантирует чёткое и плавное отслеживание движений, обеспечивая точность и скорость выполнения всех необходимых задач. Мышь Logitech — это идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество, надёжность и удобство в использовании технологий. Она прекрасно подходит как для повседневной работы, так и для более требовательных офисных и творческих задач.
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Теги товара: С bluetooth, Белые
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Белые
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