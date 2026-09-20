Мышь A4Tech Bloody ES9 Pro черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody ES9 Pro черный
Быстрое решение рабочих вопросов или полноценное сражение в игровой баталии? Используя мышь проводную A4Tech Bloody ES9 Pro, вы справитесь с любой задачей. Быстрый отклик на движения пользователя, поразительная точность при наведении курсора и маневренное управление моделью обеспечит оптический светодиодный сенсор PixArt PMW3389. Доступ к наиболее важным командам и опциям производится одним касанием – достаточно лишь воспользоваться программируемыми кнопками, которыми предусмотрительно дополнена мышь проводная A4Tech Bloody ES9 Pro. Наиболее удобный захват аксессуара осуществляется правой рукой, а матовое покрытие не только препятствует проскальзыванию, но также отталкивает от поверхности всевозможные загрязнения. Верная помощница располагает длинным кабелем с тканевой оплеткой, которая стоит на страже отсутствия заломов и визуальных повреждений. Для подключения аксессуару к ПК или ноутбуку воспользуйтесь интерфейсом USB Type-A.
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Теги товара: A4Tech Bloody
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: A4Tech Bloody
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