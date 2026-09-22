Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra белый
Мышь беспроводная/проводная A4Tech Bloody R72 Ultra с белым исполнением корпуса совместима с геймерским системным блоком и рассчитана на точное управление курсором в видеоиграх. Корпус устройства выполнен из матового пластика в полностью симметричном дизайне, поэтому управлять мышью комфортно как правой, так и левой рукой. Модель имеет 7 клавиш, среди которых дополнительные боковые клавиши для перемещения вперед-назад и кнопка выбора разрешения сенсора. Для оптического сенсора Alpha 20K игровой мышки A4Tech Bloody R72 Ultra доступны режимы чувствительности от 50 до 20000 dpi. Подключить устройство к системному блоку можно как за счет ресивера по радиоканалу, так и при помощи съемного кабеля. При работе в беспроводном режиме мышь питается от аккумулятора и работает на одном заряде до 75 ч.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
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