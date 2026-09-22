Мышь Logitech M650 графитовый (910-006259)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M650 графитовый (910-006259)
Logitech представляет универсальную беспроводную мышь, которая сочетает в себе современные технологии и элегантный дизайн. Эта мышь выполнена в стильном сером цвете и разработана специально для удобного использования правой рукой. С радиусом действия беспроводной связи до 10 метров она обеспечивает свободу перемещения и удобство работы без ограничений, подключаясь как через радиоканал, так и через Bluetooth. Снабженная оптическим сенсором с разрешением 4000 dpi, мышь обеспечивает точность и плавность движений, что делает её отличным выбором как для работы, так и для развлечений. Хотя мышь не оснащена бесшумными кнопками, это компенсируется её надежностью и отзывчивостью. Питание устройства обеспечивается одной батарейкой типа АА, что делает её легкой в обслуживании и готовой к работе в любой момент. Вес в 101 грамм оптимален для комфортного продолжительного использования без усталости в руке. Logitech снова демонстрирует высокое качество и универсальность своих продукции, делая эту мышь идеальным выбором для пользователей с самыми разными потребностями.
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Теги товара: С bluetooth, для дизайнеров
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Теги товара: С bluetooth, для дизайнеров
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