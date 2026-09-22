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Мышь Logitech M650 графитовый (910-006259) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech M650 графитовый (910-006259)

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Мышь Logitech M650 графитовый (910-006259) - фото 1
Мышь Logitech M650 графитовый (910-006259) - фото 2
Мышь Logitech M650 графитовый (910-006259) - фото 3
Мышь Logitech M650 графитовый (910-006259) - фото 4
Мышь Logitech M650 графитовый (910-006259) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Logitech M650 графитовый (910-006259) - фото 1
  • Мышь Logitech M650 графитовый (910-006259) - фото 2
  • Мышь Logitech M650 графитовый (910-006259) - фото 3
  • Мышь Logitech M650 графитовый (910-006259) - фото 4
  • Мышь Logitech M650 графитовый (910-006259) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727618
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
180

Описание товара Мышь Logitech M650 графитовый (910-006259)

Logitech представляет универсальную беспроводную мышь, которая сочетает в себе современные технологии и элегантный дизайн. Эта мышь выполнена в стильном сером цвете и разработана специально для удобного использования правой рукой. С радиусом действия беспроводной связи до 10 метров она обеспечивает свободу перемещения и удобство работы без ограничений, подключаясь как через радиоканал, так и через Bluetooth. Снабженная оптическим сенсором с разрешением 4000 dpi, мышь обеспечивает точность и плавность движений, что делает её отличным выбором как для работы, так и для развлечений. Хотя мышь не оснащена бесшумными кнопками, это компенсируется её надежностью и отзывчивостью. Питание устройства обеспечивается одной батарейкой типа АА, что делает её легкой в обслуживании и готовой к работе в любой момент. Вес в 101 грамм оптимален для комфортного продолжительного использования без усталости в руке. Logitech снова демонстрирует высокое качество и универсальность своих продукции, делая эту мышь идеальным выбором для пользователей с самыми разными потребностями.



Теги товара: С bluetooth, для дизайнеров

Отзывы о товаре Мышь Logitech M650 графитовый (910-006259)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Logitech представляет универсальную беспроводную мышь, которая сочетает в себе современные технологии и элегантный дизайн. Эта мышь выполнена в стильном сером цвете и разработана специально для удобного использования правой рукой. С радиусом действия беспроводной связи до 10 метров она обеспечивает свободу перемещения и удобство работы без ограничений, подключаясь как через радиоканал, так и через Bluetooth. Снабженная оптическим сенсором с разрешением 4000 dpi, мышь обеспечивает точность и плавность движений, что делает её отличным выбором как для работы, так и для развлечений. Хотя мышь не оснащена бесшумными кнопками, это компенсируется её надежностью и отзывчивостью. Питание устройства обеспечивается одной батарейкой типа АА, что делает её легкой в обслуживании и готовой к работе в любой момент. Вес в 101 грамм оптимален для комфортного продолжительного использования без усталости в руке. Logitech снова демонстрирует высокое качество и универсальность своих продукции, делая эту мышь идеальным выбором для пользователей с самыми разными потребностями.


Теги товара: С bluetooth, для дизайнеров
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