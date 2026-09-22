Мышь Defender Arcade PRO GM-381 white (52384)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Defender Arcade PRO GM-381 white (52384)
Безусловный хит от Defender для продвинутых геймеров и киберспортсменов: модель Arcade PRO GM-381 - ультралегкая компьютерная мышь весом всего 53 грамма, которая обеспечивает невероятную производительность благодаря сенсору Pixart P3950. Данная модель имеет высокую частоту опроса - 8000 Гц, ускорение 50 g, скорость отслеживания - 750 IPS, а также высокое разрешению сенсора - до 30000 DPI. Доступны три режима подключения: проводное, беспроводное через Bluetooth и по радио каналу (8К-ресивер входит в комплект), что делает её универсальным решением для любых задач. Мышь оснащена встроенной перезаряжаемой батареей емкостью 400 мАч, обеспечивающей работу без подзарядки до 120 часов. Также мышь имеет 5 программируемых кнопок, включая 2 боковые, что позволяет настроить управление под ваши нужды. Эргономичная форма и прорезиненное колесо прокрутки обеспечивают комфорт во время долгой игры, а тефлоновые ножки гарантируют легкое скольжение по любой поверхности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M650 Signature Graphite (910-006390)
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитМышь Logitech Signature M650 L графит (910-006236)
-
В наличииЦена 2 710 руб.678 руб. в СплитМышь Logitech G502 HERO Corded Gaming Mouse USB Black 910-005471
-
В наличииЦена 2 790 руб. 4 210 руб.698 руб. в СплитМышь Logitech Signature M650 L White (910-006238)
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech Signature M650 L (910-006388) Graphit...
-
В наличииЦена 2 850 руб.713 руб. в СплитМышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389)
-
В наличииЦена 3 070 руб.768 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody R36 Ultra black
-
В наличииЦена 3 120 руб.780 руб. в СплитТрекбол беспроводной Logitech M575 ERGO Graphite (910-007035)
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитМышь игровая Logitech G403 Hero (910-005636)
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитМышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644)
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитМышь Logitech G309 Lightspeed Black (910-007199)
-
В наличииЦена 5 340 руб. 12 380 руб.1335 руб. в СплитМышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Белые
Отзывы о товаре Мышь Defender Arcade PRO GM-381 white (52384)