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Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra черный купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra черный

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Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra черный - фото 1
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra черный - фото 2
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra черный - фото 3
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra черный - фото 4
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra черный - фото 5
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra черный - фото 6
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra черный - фото 7
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra черный - фото 8
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra черный - фото 1
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  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra черный - фото 6
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra черный - фото 7
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra черный - фото 8
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727562
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
125 х 63 х 40 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
268

Описание товара Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra черный

A4TECH для ПК — беспроводная мышь, созданная для геймеров и продуктивной работы. Благодаря сверхчёткому оптическому сенсору с разрешением 20000 dpi, у вас под контролем даже мельчайшие движения — идеально для динамичных игр и точных задач. Радиус действия 10 метров даёт свободу перемещений, а надёжное радиоканальное подключение избавляет от лишних проводов. Лёгкий вес 70 г снижает усталость даже при длительном использовании. А эргономичный хват для правой руки обеспечивает комфорт во время интенсивных игровых сессий. Встроенный аккумулятор позволяет забыть о частой смене батареек. Элегантный чёрный корпус подчёркивает стиль геймера.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
125 х 63 х 40 мм
Страна производитель
Китай
Описание
A4TECH для ПК — беспроводная мышь, созданная для геймеров и продуктивной работы. Благодаря сверхчёткому оптическому сенсору с разрешением 20000 dpi, у вас под контролем даже мельчайшие движения — идеально для динамичных игр и точных задач. Радиус действия 10 метров даёт свободу перемещений, а надёжное радиоканальное подключение избавляет от лишних проводов. Лёгкий вес 70 г снижает усталость даже при длительном использовании. А эргономичный хват для правой руки обеспечивает комфорт во время интенсивных игровых сессий. Встроенный аккумулятор позволяет забыть о частой смене батареек. Элегантный чёрный корпус подчёркивает стиль геймера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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