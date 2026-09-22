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Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black купить с доставкой в Москве
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Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black

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Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 1
Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 2
Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 3
Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 4
Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 5
Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 6
Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 7
Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 8
Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 9
Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 10
Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 11
Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 12
Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 13
Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 14
Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 15
Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 16
Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 17
Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 18
Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 19
Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 20
Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 21
Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 22
Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 1
  • Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 2
  • Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 3
  • Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 4
  • Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 5
  • Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 6
  • Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 7
  • Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 8
  • Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 9
  • Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 10
  • Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 11
  • Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 12
  • Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 13
  • Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 14
  • Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 15
  • Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 16
  • Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 17
  • Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 18
  • Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 19
  • Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 20
  • Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 21
  • Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 22
  • Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727303
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth
Длина провода, м
2
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х8
Вес, г.
300

Описание товара Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black

Новейшая мышь MSI представляет собой идеальное сочетание высоких технологий и эргономичного дизайна, обеспечивая геймерам непревзойденный комфорт и производительность. Эта стильная черная мышь весом всего 64 грамма станет отличным дополнением к вашему игровому сетапу. Оснащенная передовым оптическим сенсором с разрешением 26000 dpi, она обеспечивает исключительную точность и реакцию на каждое ваше движение. Беспроводное подключение через Bluetooth гарантирует свободу действий благодаря радиусу действия до 10 метров, а встроенный аккумулятор позволяет не беспокоиться о замене батареек. Хват для правой руки делает ее удобной для длительных игровых сессий, а длина провода в 2 метра обеспечивает надежность подключения, когда это необходимо. Мышь MSI идеально подходит как для профессиональных игроков, так и для тех, кто просто любит проводить время за играми на ПК.

Отзывы о товаре Мышь MSI VERSA 300 ELITE (S12-4301290-CLA) black




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth
Длина провода, м
2
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Новейшая мышь MSI представляет собой идеальное сочетание высоких технологий и эргономичного дизайна, обеспечивая геймерам непревзойденный комфорт и производительность. Эта стильная черная мышь весом всего 64 грамма станет отличным дополнением к вашему игровому сетапу. Оснащенная передовым оптическим сенсором с разрешением 26000 dpi, она обеспечивает исключительную точность и реакцию на каждое ваше движение. Беспроводное подключение через Bluetooth гарантирует свободу действий благодаря радиусу действия до 10 метров, а встроенный аккумулятор позволяет не беспокоиться о замене батареек. Хват для правой руки делает ее удобной для длительных игровых сессий, а длина провода в 2 метра обеспечивает надежность подключения, когда это необходимо. Мышь MSI идеально подходит как для профессиональных игроков, так и для тех, кто просто любит проводить время за играми на ПК.
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Доставка
Отзывы


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