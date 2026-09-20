Мышь Razer Deathadder V2 X HyperSpeed
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 539001
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Габариты (ШxВxД), мм
62х43х127
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
185
Описание товара Мышь Razer Deathadder V2 X HyperSpeed
Легендарная форма DeathAdder, которой доверяют более 13 миллионов поклонников по всему миру, как ни одна другая мышь обеспечила бесчисленное множество побед огромному количеству профессионалов, включая трехкратного победителя чемпионатов мира по League of Legends — игрока Faker. Технология высокоскоростной беспроводной связи Razer HyperSpeed Wireless, используемая в наших топовых игровых мышках, позволит вам раскрыть свои истинные возможности благодаря беспроводному подключению со сверхнизкой задержкой.
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Габариты (ШxВxД), мм
62х43х127
Страна производитель
Китай
Легендарная форма DeathAdder, которой доверяют более 13 миллионов поклонников по всему миру, как ни одна другая мышь обеспечила бесчисленное множество побед огромному количеству профессионалов, включая трехкратного победителя чемпионатов мира по League of Legends — игрока Faker. Технология высокоскоростной беспроводной связи Razer HyperSpeed Wireless, используемая в наших топовых игровых мышках, позволит вам раскрыть свои истинные возможности благодаря беспроводному подключению со сверхнизкой задержкой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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