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Мышь Razer Deathadder V2 X HyperSpeed купить с доставкой в Москве
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Мышь Razer Deathadder V2 X HyperSpeed

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Мышь Razer Deathadder V2 X HyperSpeed - фото 1
Мышь Razer Deathadder V2 X HyperSpeed - фото 2
Мышь Razer Deathadder V2 X HyperSpeed - фото 3
Мышь Razer Deathadder V2 X HyperSpeed - фото 4
Мышь Razer Deathadder V2 X HyperSpeed - фото 5
Мышь Razer Deathadder V2 X HyperSpeed - фото 6
Мышь Razer Deathadder V2 X HyperSpeed - фото 7
Мышь Razer Deathadder V2 X HyperSpeed - фото 8
Мышь Razer Deathadder V2 X HyperSpeed - фото 9
Мышь Razer Deathadder V2 X HyperSpeed - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
  • Мышь Razer Deathadder V2 X HyperSpeed - фото 1
  • Мышь Razer Deathadder V2 X HyperSpeed - фото 2
  • Мышь Razer Deathadder V2 X HyperSpeed - фото 3
  • Мышь Razer Deathadder V2 X HyperSpeed - фото 4
  • Мышь Razer Deathadder V2 X HyperSpeed - фото 5
  • Мышь Razer Deathadder V2 X HyperSpeed - фото 6
  • Мышь Razer Deathadder V2 X HyperSpeed - фото 7
  • Мышь Razer Deathadder V2 X HyperSpeed - фото 8
  • Мышь Razer Deathadder V2 X HyperSpeed - фото 9
  • Мышь Razer Deathadder V2 X HyperSpeed - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539001
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Габариты (ШxВxД), мм
62х43х127
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
185

Описание товара Мышь Razer Deathadder V2 X HyperSpeed

Легендарная форма DeathAdder, которой доверяют более 13 миллионов поклонников по всему миру, как ни одна другая мышь обеспечила бесчисленное множество побед огромному количеству профессионалов, включая трехкратного победителя чемпионатов мира по League of Legends — игрока Faker. Технология высокоскоростной беспроводной связи Razer HyperSpeed Wireless, используемая в наших топовых игровых мышках, позволит вам раскрыть свои истинные возможности благодаря беспроводному подключению со сверхнизкой задержкой.

Отзывы о товаре Мышь Razer Deathadder V2 X HyperSpeed




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Габариты (ШxВxД), мм
62х43х127
Страна производитель
Китай
Описание
Легендарная форма DeathAdder, которой доверяют более 13 миллионов поклонников по всему миру, как ни одна другая мышь обеспечила бесчисленное множество побед огромному количеству профессионалов, включая трехкратного победителя чемпионатов мира по League of Legends — игрока Faker. Технология высокоскоростной беспроводной связи Razer HyperSpeed Wireless, используемая в наших топовых игровых мышках, позволит вам раскрыть свои истинные возможности благодаря беспроводному подключению со сверхнизкой задержкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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