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Мышь Razer Razer Orochi V2 White купить с доставкой в Москве
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Мышь Razer Razer Orochi V2 White

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Мышь Razer Razer Orochi V2 White - фото 1
Мышь Razer Razer Orochi V2 White - фото 2
Мышь Razer Razer Orochi V2 White - фото 3
Мышь Razer Razer Orochi V2 White - фото 4
Мышь Razer Razer Orochi V2 White - фото 5
Мышь Razer Razer Orochi V2 White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мыши
  • Мышь Razer Razer Orochi V2 White - фото 1
  • Мышь Razer Razer Orochi V2 White - фото 2
  • Мышь Razer Razer Orochi V2 White - фото 3
  • Мышь Razer Razer Orochi V2 White - фото 4
  • Мышь Razer Razer Orochi V2 White - фото 5
  • Мышь Razer Razer Orochi V2 White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539003
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Мыши
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Razer Razer Orochi V2 White

Форма Razer Orochi V2 была улучшена — специально переработана для более естественной посадки, что обеспечивает лучшее управление с большинством стилей захвата. Компактный размер Razer Orochi V2 легко помещается в рюкзаке, и его всегда можно будет использовать в любом месте и в любое время. Эта сверхлегкая беспроводная игровая мышь, созданная для игр и работы, может проработать целую вечность, прежде чем потребуется замена батарей.

Отзывы о товаре Мышь Razer Razer Orochi V2 White




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Мыши
Описание
Форма Razer Orochi V2 была улучшена — специально переработана для более естественной посадки, что обеспечивает лучшее управление с большинством стилей захвата. Компактный размер Razer Orochi V2 легко помещается в рюкзаке, и его всегда можно будет использовать в любом месте и в любое время. Эта сверхлегкая беспроводная игровая мышь, созданная для игр и работы, может проработать целую вечность, прежде чем потребуется замена батарей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Razer Razer Orochi V2 White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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