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Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA10) White купить с доставкой в Москве
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Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA10) White

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Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA10) White - фото 1
Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA10) White - фото 2
Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA10) White - фото 3
Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA10) White - фото 4
Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA10) White - фото 5
Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA10) White - фото 6
Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA10) White - фото 7
Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA10) White - фото 8
Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA10) White - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
36000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA10) White - фото 1
  • Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA10) White - фото 2
  • Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA10) White - фото 3
  • Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA10) White - фото 4
  • Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA10) White - фото 5
  • Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA10) White - фото 6
  • Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA10) White - фото 7
  • Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA10) White - фото 8
  • Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA10) White - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727309
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
36000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х8
Вес, г.
300

Описание товара Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA10) White

Мышь Asus ROG Strix Impact III — это высокоточный игровой аксессуар, созданный для победы в самых напряженных виртуальных сражениях. Ее эргономичный дизайн в классическом черном цвете обеспечивает максимальный комфорт во время длительных игровых сессий, а беспроводные технологии дарят невероятную свободу движений без задержек. Универсальное подключение Данная модель предлагает геймеру гибкость выбора за счет поддержки двух видов синхронизации: скоростного радиоканала с адаптером 2,4 ГГц и энергоэффективного Bluetooth-модуля. Это позволяет легко подключить мышь к компьютеру, ноутбуку или даже мобильному устройству, обеспечивая стабильный и отзывчивый сигнал без путаницы с проводами. Переключение между режимами осуществляется одним щелчком, что делает устройство невероятно мобильным и удобным для использования в разных ситуациях. Высочайшая точность Сердцем мыши является современный оптический светодиодный сенсор с экстремально высоким разрешением, достигающим 36000 dpi. Такая чувствительность гарантирует бескомпромиссную точность каждого движения курсора, что критически важно в дисциплинах, где решающую роль играет скорость реакции и аккуратность прицеливания. Индикатор обеспечивает отслеживание на различных поверхностях, исключая пропуски и резкие скачки даже при самых быстрых перемещениях. Эргономика и автономность Корпус мыши тщательно спроектирован с учетом анатомии ладони, его габариты 120 x 62 x 39 мм подходят для большинства хватов. Питание устройства осуществляется от встроенного аккумулятора, что избавляет от необходимости постоянно покупать батарейки и делает использование по-настоящему беспроводным. Зарядка происходит через удобный интерфейс USB, что позволяет продолжать игру даже во время пополнения запаса энергии.

Отзывы о товаре Мышь Asus ROG STRIX IMPACT III WIRELESS (90MP03D0-BMUA10) White




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
36000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Asus ROG Strix Impact III — это высокоточный игровой аксессуар, созданный для победы в самых напряженных виртуальных сражениях. Ее эргономичный дизайн в классическом черном цвете обеспечивает максимальный комфорт во время длительных игровых сессий, а беспроводные технологии дарят невероятную свободу движений без задержек. Универсальное подключение Данная модель предлагает геймеру гибкость выбора за счет поддержки двух видов синхронизации: скоростного радиоканала с адаптером 2,4 ГГц и энергоэффективного Bluetooth-модуля. Это позволяет легко подключить мышь к компьютеру, ноутбуку или даже мобильному устройству, обеспечивая стабильный и отзывчивый сигнал без путаницы с проводами. Переключение между режимами осуществляется одним щелчком, что делает устройство невероятно мобильным и удобным для использования в разных ситуациях. Высочайшая точность Сердцем мыши является современный оптический светодиодный сенсор с экстремально высоким разрешением, достигающим 36000 dpi. Такая чувствительность гарантирует бескомпромиссную точность каждого движения курсора, что критически важно в дисциплинах, где решающую роль играет скорость реакции и аккуратность прицеливания. Индикатор обеспечивает отслеживание на различных поверхностях, исключая пропуски и резкие скачки даже при самых быстрых перемещениях. Эргономика и автономность Корпус мыши тщательно спроектирован с учетом анатомии ладони, его габариты 120 x 62 x 39 мм подходят для большинства хватов. Питание устройства осуществляется от встроенного аккумулятора, что избавляет от необходимости постоянно покупать батарейки и делает использование по-настоящему беспроводным. Зарядка происходит через удобный интерфейс USB, что позволяет продолжать игру даже во время пополнения запаса энергии.
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