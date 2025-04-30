Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый, черный
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
В наличии
Код товара: 660449
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 360 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый, черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
65x34.4x100.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х6
Вес, г.
100
Описание товара Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929)
Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) Мышь беспроводная/проводная Logitech MX Anywhere 3S работает под управлением лазерного сенсора с разрешением 8000 dpi, который способствует точному наведению курсора. Форма корпуса удобна для захвата правой и левой руками. Во время нажатия кнопки не издают характерного клика. Logitech MX Anywhere 3S синхронизируется с подходящим устройством через радиоканал. Автономная работа на протяжении 79 часов обеспечена за счет аккумулятора. Дополнительные клавиши позволяют переключить разрешение датчика.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, игровые Logitech
Теги товара: С bluetooth, Для левшей, для дизайнеров
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый, черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
65x34.4x100.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) Мышь беспроводная/проводная Logitech MX Anywhere 3S работает под управлением лазерного сенсора с разрешением 8000 dpi, который способствует точному наведению курсора. Форма корпуса удобна для захвата правой и левой руками. Во время нажатия кнопки не издают характерного клика. Logitech MX Anywhere 3S синхронизируется с подходящим устройством через радиоканал. Автономная работа на протяжении 79 часов обеспечена за счет аккумулятора. Дополнительные клавиши позволяют переключить разрешение датчика.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, игровые Logitech
Теги товара: С bluetooth, Для левшей, для дизайнеров
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, игровые Logitech
Теги товара: С bluetooth, Для левшей, для дизайнеров
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мышь! взяли в подарок, человек доволен, пользуется вовсю
Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929) - стоимость товара 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929)
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мышь! взяли в подарок, человек доволен, пользуется вовсю