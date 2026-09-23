Мышь беспроводная Logitech Lift Graphite (910-006473)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь беспроводная Logitech Lift Graphite (910-006473)
Основные характеристики - Тип устройства: беспроводная - Тип корпуса мыши: эргономичный - Количество кнопок: 6 - Тип сенсора: оптический - Дизайн: для правой руки Сенсор - Настройка чувствительности мыши: да - Номинальное разрешение сенсора: 1000 dpi - Максимальное разрешение сенсора: 4000 dpi - Минимальное разрешение сенсора: 400 dpi - Шаг сенсора: 100 Кнопки - Количество колесиков прокрутки: 1 - Вертикальная прокрутка: да - Боковая кнопка: да - Количество боковых кнопок: 2 Интерфейсы - Тип подключения: беспроводная - Тип беспроводной связи: Bluetooth, радиоканал - Радиус действия беспроводной связи: 10 м Питание - Питание беспроводной мыши: элементы питания - Тип элементов питания: AA - Количество элементов питания: 1 шт - Время автономной работы беспроводной мыши: 24 месяца Дополнительные характеристики - Совместимость с ОС: Mac OS, Microsoft Windows, Android - Дополнительная информация: поддержка Logi Options+ Корпус - Цвет: чёрный - Материал корпуса: пластик Размеры и вес - Высота: 7.1 см - Ширина: 7 см - Глубина: 10.8 см - Вес: 125 г Комплектация - Беспроводной адаптер: да - Батарейки: да - Количество батареек в комплекте: 1 шт - Инструкция: да
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Теги товара: Вертикальные
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: Вертикальные
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