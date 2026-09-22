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Мышь Logitech G502 X черный (910-006142) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech G502 X черный (910-006142)

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Мышь Logitech G502 X черный (910-006142) - фото 1
Мышь Logitech G502 X черный (910-006142) - фото 2
Мышь Logitech G502 X черный (910-006142) - фото 3
Мышь Logitech G502 X черный (910-006142) - фото 4
Мышь Logitech G502 X черный (910-006142) - фото 5
Мышь Logitech G502 X черный (910-006142) - фото 6
Мышь Logitech G502 X черный (910-006142) - фото 7
Мышь Logitech G502 X черный (910-006142) - фото 8
Мышь Logitech G502 X черный (910-006142) - фото 9
Мышь Logitech G502 X черный (910-006142) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
13
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Logitech G502 X черный (910-006142) - фото 1
  • Мышь Logitech G502 X черный (910-006142) - фото 2
  • Мышь Logitech G502 X черный (910-006142) - фото 3
  • Мышь Logitech G502 X черный (910-006142) - фото 4
  • Мышь Logitech G502 X черный (910-006142) - фото 5
  • Мышь Logitech G502 X черный (910-006142) - фото 6
  • Мышь Logitech G502 X черный (910-006142) - фото 7
  • Мышь Logitech G502 X черный (910-006142) - фото 8
  • Мышь Logitech G502 X черный (910-006142) - фото 9
  • Мышь Logitech G502 X черный (910-006142) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727614
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
13
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Logitech G502 X черный (910-006142)

Мышь Logitech — это идеальное решение для геймеров и универсальных пользователей, сочетающее в себе высокотехнологичные характеристики и элегантный дизайн. С длиной провода в 2 метра, эта проводная мышь обеспечивает свободу движений и надежное соединение через интерфейс USB Type-A. Эргономичный дизайн, предназначенный для правой руки, делает использование комфортным даже в течение длительных игровых сессий. С впечатляющим оптическим сенсором разрешением 25600 dpi, она обеспечивает невероятную точность и плавность движений, необходимую как для динамичных игр, так и для повседневной работы. Черный цвет корпуса добавляет элегантности и подойдет под любой стиль рабочего места. Мышь весит всего 89 грамм, что делает ее легкой и удобной в использовании, а отсутствие бесшумных кнопок подчеркивает фокус на производительности и четкой тактильной отдаче. Выбирая мышь Logitech, вы получаете не только продукт от уважаемого бренда, но и надежное устройство, которое станет вашим верным помощником в играх и повседневных задачах.

Отзывы о товаре Мышь Logitech G502 X черный (910-006142)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
13
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech — это идеальное решение для геймеров и универсальных пользователей, сочетающее в себе высокотехнологичные характеристики и элегантный дизайн. С длиной провода в 2 метра, эта проводная мышь обеспечивает свободу движений и надежное соединение через интерфейс USB Type-A. Эргономичный дизайн, предназначенный для правой руки, делает использование комфортным даже в течение длительных игровых сессий. С впечатляющим оптическим сенсором разрешением 25600 dpi, она обеспечивает невероятную точность и плавность движений, необходимую как для динамичных игр, так и для повседневной работы. Черный цвет корпуса добавляет элегантности и подойдет под любой стиль рабочего места. Мышь весит всего 89 грамм, что делает ее легкой и удобной в использовании, а отсутствие бесшумных кнопок подчеркивает фокус на производительности и четкой тактильной отдаче. Выбирая мышь Logitech, вы получаете не только продукт от уважаемого бренда, но и надежное устройство, которое станет вашим верным помощником в играх и повседневных задачах.
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Доставка
Отзывы


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