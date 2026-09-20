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Мышь игровая Asus Tuf M4 WL (90MP02F0-BMUA00) купить с доставкой в Москве
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Мышь игровая Asus Tuf M4 WL (90MP02F0-BMUA00)

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Мышь игровая Asus Tuf M4 WL (90MP02F0-BMUA00) - фото 1
Мышь игровая Asus Tuf M4 WL (90MP02F0-BMUA00) - фото 2
Мышь игровая Asus Tuf M4 WL (90MP02F0-BMUA00) - фото 3
Мышь игровая Asus Tuf M4 WL (90MP02F0-BMUA00) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь игровая Asus Tuf M4 WL (90MP02F0-BMUA00) - фото 1
  • Мышь игровая Asus Tuf M4 WL (90MP02F0-BMUA00) - фото 2
  • Мышь игровая Asus Tuf M4 WL (90MP02F0-BMUA00) - фото 3
  • Мышь игровая Asus Tuf M4 WL (90MP02F0-BMUA00) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 513394
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Габариты (ШxВxД), мм
40x64x126
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
200

Описание товара Мышь игровая Asus Tuf M4 WL (90MP02F0-BMUA00)

Беспроводная игровая мышь с двумя интерфейсами: 2, 4 ГГц и Bluetooth LE. Оптический сенсор игрового класса: до 12000 точек на дюйм, настройка разрешения «на лету» (четыре уровня). Симметричная форма, средний размер, малый вес (62 г без учета батарейки и передатчика). Антибактериальное покрытие ASUS. Верхняя панель и боковые кнопки из полимера ПБТ с долговечной матовой отделкой. Питание от батарейки AA или AAA (в комплект включен соответствующий адаптер). Тефлоновые ножки. Шесть программируемых кнопок и встроенная память для хранения настроек. Эксклюзивное приложение Armoury Crate для гибкой настройки устройства

Отзывы о товаре Мышь игровая Asus Tuf M4 WL (90MP02F0-BMUA00)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Габариты (ШxВxД), мм
40x64x126
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная игровая мышь с двумя интерфейсами: 2, 4 ГГц и Bluetooth LE. Оптический сенсор игрового класса: до 12000 точек на дюйм, настройка разрешения «на лету» (четыре уровня). Симметричная форма, средний размер, малый вес (62 г без учета батарейки и передатчика). Антибактериальное покрытие ASUS. Верхняя панель и боковые кнопки из полимера ПБТ с долговечной матовой отделкой. Питание от батарейки AA или AAA (в комплект включен соответствующий адаптер). Тефлоновые ножки. Шесть программируемых кнопок и встроенная память для хранения настроек. Эксклюзивное приложение Armoury Crate для гибкой настройки устройства
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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