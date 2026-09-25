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Мышь Logitech G309 White (910-007207) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech G309 White (910-007207)

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Мышь Logitech G309 White (910-007207) - фото 1
Мышь Logitech G309 White (910-007207) - фото 2
Мышь Logitech G309 White (910-007207) - фото 3
Мышь Logitech G309 White (910-007207) - фото 4
Мышь Logitech G309 White (910-007207) - фото 5
Мышь Logitech G309 White (910-007207) - фото 6
Мышь Logitech G309 White (910-007207) - фото 7
Мышь Logitech G309 White (910-007207) - фото 8
Мышь Logitech G309 White (910-007207) - фото 9
Мышь Logitech G309 White (910-007207) - фото 10
Мышь Logitech G309 White (910-007207) - фото 11
Мышь Logitech G309 White (910-007207) - фото 12
Мышь Logitech G309 White (910-007207) - фото 13
Мышь Logitech G309 White (910-007207) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
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  • Мышь Logitech G309 White (910-007207) - фото 2
  • Мышь Logitech G309 White (910-007207) - фото 3
  • Мышь Logitech G309 White (910-007207) - фото 4
  • Мышь Logitech G309 White (910-007207) - фото 5
  • Мышь Logitech G309 White (910-007207) - фото 6
  • Мышь Logitech G309 White (910-007207) - фото 7
  • Мышь Logitech G309 White (910-007207) - фото 8
  • Мышь Logitech G309 White (910-007207) - фото 9
  • Мышь Logitech G309 White (910-007207) - фото 10
  • Мышь Logitech G309 White (910-007207) - фото 11
  • Мышь Logitech G309 White (910-007207) - фото 12
  • Мышь Logitech G309 White (910-007207) - фото 13
  • Мышь Logitech G309 White (910-007207) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729432
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА, по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
39x120x64
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х11
Вес, г.
875

Описание товара Мышь Logitech G309 White (910-007207)

Мышь беспроводная Logitech G309 LIGHTSPEED [910-007207] – игровой манипулятор очень высокого класса, отличающийся значительным (25600 dpi) разрешением оптического светодиодного датчика HERO 25K. Такая точность позиционирования курсора актуальна в динамичных видеоиграх. Устройство выдерживает ускорение до 40 G. 6 кнопок, входящих в оснащение мыши, могут программироваться. Важной особенностью модели является возможность подключения Bluetooth или по радиоканалу.



Теги товара: Белые

Отзывы о товаре Мышь Logitech G309 White (910-007207)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА, по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
39x120x64
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech G309 LIGHTSPEED [910-007207] – игровой манипулятор очень высокого класса, отличающийся значительным (25600 dpi) разрешением оптического светодиодного датчика HERO 25K. Такая точность позиционирования курсора актуальна в динамичных видеоиграх. Устройство выдерживает ускорение до 40 G. 6 кнопок, входящих в оснащение мыши, могут программироваться. Важной особенностью модели является возможность подключения Bluetooth или по радиоканалу.


Теги товара: Белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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