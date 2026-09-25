Мышь Logitech G309 White (910-007207)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729432
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА, по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
39x120x64
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х11
Вес, г.
875
Описание товара Мышь Logitech G309 White (910-007207)
Мышь беспроводная Logitech G309 LIGHTSPEED [910-007207] – игровой манипулятор очень высокого класса, отличающийся значительным (25600 dpi) разрешением оптического светодиодного датчика HERO 25K. Такая точность позиционирования курсора актуальна в динамичных видеоиграх. Устройство выдерживает ускорение до 40 G. 6 кнопок, входящих в оснащение мыши, могут программироваться. Важной особенностью модели является возможность подключения Bluetooth или по радиоканалу.
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Теги товара: Белые
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Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА, по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
39x120x64
Развернуть
Страна производитель
Китай
Мышь беспроводная Logitech G309 LIGHTSPEED [910-007207] – игровой манипулятор очень высокого класса, отличающийся значительным (25600 dpi) разрешением оптического светодиодного датчика HERO 25K. Такая точность позиционирования курсора актуальна в динамичных видеоиграх. Устройство выдерживает ускорение до 40 G. 6 кнопок, входящих в оснащение мыши, могут программироваться. Важной особенностью модели является возможность подключения Bluetooth или по радиоканалу.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые
Теги товара: Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые
Теги товара: Белые
Мышь Logitech G309 White (910-007207) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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